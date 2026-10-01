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Reuters'ın Hizbullah'la Türkiye'de toplantı iddiasına Suriye yalanlama getirdi

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Suriye hükümeti, Reuters'ın Suriye ile Lübnan merkezli Hizbullah temsilcilerinin Türkiye'de toplantı yaptığı iddiasını yalanladı. Enformasyon Bakanlığına bağlı Dış Medya Departmanı, 'Böyle bir toplantı gerçekleşmedi' açıklamasıyla iddiayı reddetti.

Suriye hükümeti, Lübnan'daki Hizbullah ile Suriyeli yetkililerin Türkiye'de toplantı yaptığı yönündeki iddiayı yalanladı.

Suriye Enformasyon Bakanlığına bağlı Dış Medya Departmanının resmi X hesabından İngiliz haber ajansı Reuters'ın gündeme taşıdığı iddiaya ilişkin açıklama yapıldı.

Açıklamada, "Bu iddialar gerçeği yansıtmıyor. Böyle bir toplantı gerçekleşmedi." ifadeleri kullanıldı.

İngiliz haber ajansı Reuters, Suriye hükümeti temsilcileri ile Lübnan merkezli Hizbullah temsilcilerinin, aralarındaki gerilimi yatıştırmak amacıyla Türkiye'de yüz yüze görüştüğünü iddia etmişti.

Kaynak: AA
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