Ege Denizi'nde 48 saatte 200'ün üzerinde deprem

Bu kadarı normal değil! Ege'de 48 saatte yaşanan deprem sayısına bakın
İmamoğlu, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın paylaşımını alıntılayıp 'hodri meydan' dedi

İmamoğlu'ndan Erdoğan'a 'koltuk' yanıtı
Putin'den Trump'a övgü dolu sözler: Hepsi sahibinin ayaklarına çöküp kuyruklarını sallayacak

"Hepsi sahibinin ayaklarına çöküp kuyruklarını sallayacak"
Trump komşu ülkeyi almakta kararlı: 51. eyaletimiz olmalı

Trump komşu ülkeye iyice gözünü dikti: 51. eyaletimiz olmalı

Resul Dindar Tekirdağ'da Hamsi ve Mıhlama Festivali'nde Sahne Aldı

Resul Dindar Tekirdağ'da Hamsi ve Mıhlama Festivali'nde Sahne Aldı
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Şarkıcı Resul Dindar, Tekirdağ'da düzenlenen '1. Hamsi ve Mıhlama Festivali'nin kapanış programında hayranlarıyla buluştu. Dindar, etkinlikte sevilen şarkılarını seslendirerek dinleyicileri coşturdu.

Şarkıcı Resul Dindar, Tekirdağ'da sahne aldı.

Karadeniz Mahallesi'nde, Karadeniz İlleri Kültür, Yardımlaşma ve Dayanışma Derneğince düzenlenen "1. Hamsi ve Mıhlama Festivali"nin kapanış programında şarkıcı Resul Dindar Tekirdağlılarla buluştu.

Hayranları tarafından uzun süre alkışlanan Dindar, "Duman Aldı Dağlara", "Gümüşhane Kızları", "Oy Trabzon", "Geldi Bir Karaduman" ve "Ateşle Oynuyorsun" gibi şarkılarını seslendirdi.

Şarkıcının hayranları, şarkılara zaman zaman eşlik etti.

Dindar, Tekirdağ'da olmaktan mutlu olduğunu belirterek, kendisini dinleyenlere teşekkür etti.

Dernek Başkanı Muharrem Akyüz de 3 gün süren festivali değerli bir sanatçının birbirinden eşsiz şarkılar seslendirdiği konserle tamamladıklarını söyledi.

Festivalde 3 gün boyunca yaklaşık 200 bin kişiyi ağırladıklarını ifade eden Akyüz, beklediklerinden daha fazla ilgili gören festivali geleneksel hale getirmek istediklerini dile getirdi.

Kaynak: AA / Mesut Karaduman - Güncel
img

Suriye'nin kuzeyi ateş altında! Terör örgütü iyice köşeye sıkıştı
img

Erdoğan tarih verip büyük tehlikeye dikkat çekti
img

Trump komşu ülkeye iyice gözünü dikti: 51. eyaletimiz olmalı
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Sandalyede ölü bulunan şahsın katil zanlısı olan kadın, kameralardan yakalandı

Sandalyede ölü bulunmuştu! Katilin kimliği hayrete düşürdü
Fenerbahçe, Çaykur Rizespor'u 3-2 mağlup etti

Kadıköy'de inanılmaz geri dönüş
Hamle Elon Musk'tan geldi! Suriye'nin yeni yönetimine sansür

Hamle Elon Musk'tan geldi! Suriye'nin yeni yönetimine sansür
Allan Saint-Maximin'in Fenerbahçe'den ayrılma nedeni ortaya çıktı

Fenerbahçe'den ayrılma nedeni ortaya çıktı
Sessiz sedasız gittiler! TSK'dan ihraç edilen teğmenlerden dikkat çeken ziyaret

TSK'dan ihraç edilen teğmenlerden dikkat çeken ziyaret
Alexander Sörloth, ezeli rakibe gidiyor

Ezeli rakibe gidiyor!

Son Dakika Haberleri

title
Close
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.