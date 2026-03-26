Restoranda nefes borusuna yiyecek kaçan bebek Heimlich manevrasıyla kurtarıldı

Kayseri'nin Talas ilçesindeki bir restoranda, 1,5 yaşındaki bir bebeğin nefes borusuna yiyecek kaçtı. İşletme sahibi Serkan Kahraman, Heimlich manevrası ile bebeği kurtardı. Aile, Kahraman'a teşekkür etti.

KAYSERİ'nin Talas ilçesinde bir restoranda nefes borusuna yiyecek kaçan 1,5 yaşındaki bebek, işletme sahibi Serkan Kahraman tarafından Heimlich manevrasıyla kurtarıldı. O anlar, güvenlik kamerasına yansıdı.

Olay, dün saat 21.30 sıralarında Talas ilçesinde bir restoranda meydana geldi. Ailesiyle birlikte mama sandalyesinde yemek yiyen 1,5 yaşındaki bebeğin nefes borusuna yiyecek kaçtı. O sırada restorandan içeri giren işletme sahibi Serkan Kahraman, durumu fark etti. Kahraman, bebeği kucağına alarak Heimlich manevrası uyguladı. Yaptığı manevrayla bebeğin nefes borusuna kaçan yiyeceğin çıkmasını sağlayan Serkan Kahraman, çocuğu aileye teslim etti. Aile, Kahraman'a bebeklerinin hayatını kurtardığı için teşekkür etti.

DAHA ÖNCE İLK YARDIM KURSUNA GİTMİŞ

Olayı anlatan Kahraman, "Dün akşam saatlerinde işletmeye girdiğim esnada olayın olduğu yere doğu yaklaşırken, annesinin panikle çocuğun sırtına vurduğunu gördüm. Daha önceden ilk yardım kursu aldığım için Heimlich manevrasını orada öğrenmiştik. Çocuğu o esnada oturduğu yerden kaldırarak sırtına vurmaya başladım. Yediği madde çıkmayınca biraz daha eğimle manevrayı devam ettirdim. Çocuk rahatladıktan sonra ağlamaya başladı. Babasına teslim ettim ve içeriye doğru devam ettim. Öncelikle aileye geçmiş olsun diyorum. Olay esnasında onlar da çok sakin davrandılar. Bağırış çağırış falan yaşanmadı. Çocuğa çok geçmiş olsun. Aile de olayın şaşkınlığını yaşıyordu o esnada. Sonrasında teşekkür ettiler. Biz de onları misafir edip biraz konuştuk, rahatladılar. Tekrardan çok geçmiş olsun diyorum" dedi.

Öte yandan o anlar restoranın güvenlik kamerasına yansıdı. Görüntülerde, mama sandalyesinde oturan bebeğin nefes almakta zorlandığını gören annenin müdahale etmeye çalışması ve daha sonra restorandan içeri girip durumu fark eden Serkan Kahraman'ın, bebeğe Heimlich manevrası uyguladığı görüldü.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
