RESTORAN VE LOKANTALARDA İFTAR SOFRASI BOŞ KALDI

FİYATLARDAKİ yükseliş ramazan menülerine de yansıdı. İstanbul'un birçok semtinde restoran ve lokantaların iftar saatinde boş olması dikkat çekti. İftar menülerindeki fiyatları yüksek bulanlar, iftar için evlerini tercih etti. Esnaf iftar menülerinin yüksek olmasının artan maliyetlerden kaynaklandığını söylüyor. Restoran sahibi Orhan Boğdaycı, "Bu sene biraz daha durgunuz. Bu durumun fiyatlardan kaynaklı olduğunu düşünüyorum" dedi.

Ramazan ayıyla birlikte restoran ve lokantalar iftar menüleri hazırladı ancak İstanbul'da restoranlar eski günlerini arıyor. Önceki ramazanlarda rezervasyonla yer bulanabilen lokanta ve restoranlar boş kaldı. Esnaf maliyetlerin artışının menülere yansıdığını bu nedenle restoran ve lokantaların boş kaldığını belirtti. Bazı restoran sahipleri ise, iftar menülerindeki fiyatları özellikle düşük tutarak, müşteri çekmeye çalıştıklarını ifade etti.

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