Restoran Tuvaletinde Bıçaklı Kavga: İki Yaralı, Bir Gözaltı

Restoran Tuvaletinde Bıçaklı Kavga: İki Yaralı, Bir Gözaltı
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Zonguldak Ereğli'de bir restoranın tuvaletinde çıkan kavgada, bıçaklı saldırı sonucu iki kişi yaralandı. Gözaltına alınan Y.K. ile ilgili soruşturma devam ediyor.

ZONGULDAK'ın Ereğli ilçesinde restoranın tuvaletindeki Y.K. (30) ile içeride birilerinin olup olmadığını kontrol etmek için kapıyı çalan E.K.G. (21) ve arkadaşı E.S. (21) arasında kavga çıktı. Kavgada E.K.G. ve E.S. bıçakla yaralanırken, Y.K. gözaltına alındı.

Olay, gece saatlerinde Müftü Mahallesi Meydanbaşı Caddesi'nde meydana geldi. Y.K. restoranın tuvaletindeyken E.S. ve E.K.G., içeride birinin olup olmadığını kontrol etmek için kapıyı çaldı. Bu nedenle taraflar arasında tartışma çıktı. İş yerinin dışına taşan tartışma, kavgaya dönüştü. Y.K. üzerindeki bıçakla E.S. ve E.K.G.'yi bacaklarından bıçakladı. Bu sırada olay yerine yakın olan gece bekçileri, kavgaya müdahale ederek sonlandırıldı.

İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralı 2 kişi, sağlık ekiplerinin ilk müdahalesi sonrası Ereğli Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu belirtildi. E.K.G. olay anını, "Ben hiçbir şey yapmadım. Adamı tanımıyorum. Tuvalete gidiyordum. Çık dedim 'Sen kimsin lan' dedi. Bana saldırdı. 'Haklısın' dedim. Küfretmeye başladı" diye anlattı

Y.K., polis ekipleri tarafından suç aleti bıçakla birlikte gözaltına alındı. Olayla ilgili başlatılan soruşturma sürüyor.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
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