Ressam ve akademisyen Hüsamettin Koçan'ın 'Ben Bu' sergisi kitaplaştırıldı

Ressam ve akademisyen Hüsamettin Koçan'ın "Ben Bu" sergisi kapsamında hazırlanan yayın, CerModern'de sanatseverlerle buluştu.

Sanatçının "Ben Bu" sergisinin üretim sürecine, beslendiği kaynaklara ve çok katmanlı anlatı dünyasına odaklanan çalışma, göç, hafıza ve kültürel katmanlar ekseninde, Baksı Müzesi'nden İstanbul'daki atölyeye uzanan üretim hattını, geleneksel ile çağdaş arasında kurulan ilişki üzerinden ele alıyor.

Koçan, AA muhabirine yaptığı açıklamada, sergiden duyduğu memnuniyeti dile getirdi.

CerModern'in Türkiye'de modernleşme sürecinde önemli bir rol üstlendiğine dikkati çeken Koçan, sergiyi bir tür kişisel yüzleşme alanı olarak kurguladığını dile getirdi.

Koçan, "Ben bir akademisyenim, bir sanatçıyım, bir köylüyüm, bir kentliyim, bir Anadoluluyum. Bunlar benim hayatımda ne yaptı? Bu sergi onu anlatıyor." değerlendirmesinde bulundu.

Osmanlı ve Selçuklu temsillerine ilişkin yaklaşımını da paylaşan Koçan, eserlerinde geleneksel motiflerin ötesine geçerek, tarihsel süreçleri yorumlamayı amaçladığını belirtti.

Sanatta yorumun belirleyici olduğuna dikkati çeken Koçan, "Siz eğer bir şeyi yorumluyorsanız, kendinizden bir şey katıyorsanız o yeni oluyor. Yeni olmayan hiçbir şey de sanat değil, zanaat olabilir." değerlendirmesinde bulundu.

Koçan, yayının yalnızca eserleri değil, aynı zamanda güncel sanat ortamına ilişkin eleştirilerini de içerdiğini ifade etti.