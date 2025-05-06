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Ressam Mehmet Sinan Kuran'ın İlk Müze Sergisi Cermodern'de Açıldı

Ressam Mehmet Sinan Kuran'ın İlk Müze Sergisi Cermodern'de Açıldı
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Ankara Cermodern'de açılan 'Post Narrative' başlıklı sergi, ressam Mehmet Sinan Kuran'ın kişisel sergisi olarak dikkat çekiyor. Sergide 67 eser yer alırken, Kuran bireyselleşmenin günümüzün en büyük sorunu olduğunu vurguladı.

Ressam Mehmet Sinan Kuran'ın "Post Narrative" başlıklı kişisel sergisi sanatseverlerle buluştu.

Ankara Cermodern'de açılan sergi Kuran'ın ilk müze sergisi olma niteliği taşıyor.

Kuran'ın, tuhaflık estetiğini bir tür etik arayışa dönüştürdüğü sergide 67 eser bulunuyor.

Serginin hazırlık sürecine ilişkin açıklamada bulunan Kuran, "Başka bir sergiye hazırlanırken bu sergi devreye girdi. Benim için bir şans çünkü bir müze sergisini ilk defa yapıyorum hayatımda." dedi.

Kuran, bireyselleşmenin çağın en büyük sorunu olduğunu belirterek, "Herkes içine kapandı. Halbuki bizim birleşmemiz lazım. Sadece Türkiye için değil dünya için birleşmemiz, el ele vermemiz, birbirimizi sevmemiz ve anlamaya çalışmamız lazım." dedi.

Küratörlüğünü Burak Fidan'ın üstlendiği sergi, 15 Haziran'a kadar ziyaret edilebilecek.

Kaynak: AA / Ayşe Karaosmanoğlu - Güncel
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