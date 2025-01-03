Ressam Halil Basri Uluğ'dan Babasının Camisi için Anlamlı Maket
Ankara'nın Çubuk ilçesinde ressam Halil Basri Uluğ, babasının görev yaptığı Merkez Camisi'nin maketini yaparak, babasının anısını yaşatmayı hedefledi. Eser, Çubuk Belediyesi Sergi ve Fuaye alanında sergileniyor.
Ankara'nın Çubuk ilçesinde ressam Halil Basri Uluğ, babasının görev yaptığı Merkez Camisi'nin maketini yaptı.
Uluğ, AA muhabirine, babası Fevzi Uluğ'un ilçe merkezinde 1961'de hizmete giren camide yaklaşık 7 yıl görev yaptığını söyledi.
Bu camide çocukluk hatıraları olduğunu anlatan Uluğ, "Bu caminin maketini yapmamdaki asıl nedenim hayalimi yaşatmaktı. Babamın anısını ve hatırasını yaşatmak istedim. Uzun bir uğraş sonucu o yıllarda çekilen fotoğraflara bakarak, tamamen gerçek malzeme kullanarak bu caminin maketini yaptım. Çubuk Belediyesi Sergi ve Fuaye alanına yerleştirdik." diye konuştu.
Uluğ, yaptığı eserlerin ilgi görmesinin kendisini mutlu etiğini kaydetti.