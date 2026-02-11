Haberler

Resmi Gazete'de Yayımlandı: Adalet Bakanlığı'na Akın Gürlek, İçişleri Bakanlığı'na Mustafa Çiftçi Atandı

Güncelleme:
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın imzasıyla yayımlanan karara göre, Adalet Bakanlığı'na Akın Gürlek, İçişleri Bakanlığı'na ise Mustafa Çiftçi atandı.

Cumhurbaşkanlığı tarafından yapılan atama kararları, Resmi Gazete'de yayımlandı. 2026/51 sayılı karar kapsamında, görevden affını isteyen ve talebi kabul edilen bakanların yerine yeni atamalar gerçekleştirildi.

Karara göre, Yılmaz Tunç'tan boşalan Adalet Bakanlığı görevine Akın Gürlek, Ali Yerlikaya'dan boşalan İçişleri Bakanlığı görevine ise Mustafa Çiftçi atandı.

Atamaların, Türkiye Cumhuriyeti Anayasası'nın 104'üncü ve 106'ncı maddeleri uyarınca yapıldığı belirtildi.

Kaynak: ANKA / Güncel
