Resepsiyonda kendisini karşılayan valiyi es geçen albay, Yüksek Disiplin Kuruluna sevk edildi

Tokat Valiliği tarafından düzenlenen 30 Ağustos resepsiyonunda Tokat Valisi Numan Hatipoğlu ve eşi, gelen konukları kapıda karşılayıp herkesle tek tek tokalaştı. O sırada içeriye giren albayın telefonla konuştuğu ve kendilerini selamlayan Vali ile eşine bakmadan içeri girdiği görüldü. Milli Savunma Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada olaya karışanların görevden alındığı ve Yüksek Disiplin Kuruluna sevk edildiği bilgisi yer aldı.

Tokat Valiliği'nde düzenlenen 30 Ağustos Zafer Bayramı resepsiyonunda yaşanan bir olaya ait görüntüler ortaya çıktı. Resepsiyona ev sahipliği yapan Tokat Valisi Numan Hatipoğlu ve eşi, gelenleri kapıda karşıladı. Çift, her gelenle tek tek tokalaştı.

TEPKİ ÇEKTİ

Bu sırada kalabalık bir askeri grup kendilerini kapıda karşılayan Vali Numan Hatipoğlu'nun elini sıkmadı. Hatta en önce bulunan albayın içeriye telefonla konuşarak girdiği ve Vali'nin olduğu tarafa bakmadığı görüldü. O anlar sosyal medyada da tepki çekti. AK Parti MKYK Üyesi Şamil Tayyar, görüntülerle ilgili sosyal medyadan yaptığı açıklamada, "Disiplin soruşturması açıldığını, bir albay ve binbaşının il dışına gönderildi. Beyler, herkes haddini bilecek" ifadelerini kullandı.

YÜKSEK DİSİPLİN KURULUNA SEVK EDİLDİ

Milli Savunma Bakanlığı tarafından söz konusu görüntülerle ilgili açıklama yapıldı. Metinde şu ifadeler yer aldı: ""30 Ağustos Zafer Bayramı münasebetiyle Tokat ilinde düzenlenen resepsiyonda meydana gelen ve hiçbir şekilde kabulü mümkün olmayan olaya karışanlar idari tahkikatın selameti bakımından derhâl görevden alınmış , idari tahkikat heyeti oluşturularak olay tüm yönleriyle incelenmiş, değerlendirilmiş ve söz konusu personel haklarında gerekli işlem yapılmak üzere Yüksek Disiplin Kuruluna sevk edilmiştir. TSK bünyesinde disiplin yani yasalara, kurallara uymak esastır . Aksi davranışlar asla kabul edilemez. TSK binlerce yıllık tarihimizden süzülüp gelen millî , manevi , mesleki değerlerimizden aldığı ilhamla milletinin emrinde, görevinin başındadır. Kamuoyuna saygıyla duyurulur."