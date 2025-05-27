Reşadiye'de Toprak Kayması Yol Kapatmıştı, Ulaşım Yeniden Sağlandı
Tokat'ın Reşadiye ilçesinde meydana gelen toprak kayması nedeniyle kapanan D-100 kara yolu, yerel yönetimin hızlı müdahalesiyle tekrar ulaşıma açıldı.
Tokat'ın Reşadiye ilçesinde toprak kayması sonucu kapanan yol ulaşıma açıldı.
Reşadiye-Koyulhisar D-100 kara yolu Tavara Irmak Mahallesi yakınlarında yağış etkili oldu.
Yağış sonrası dağdan kayan toprak ve taşlar, D-100 kara yolunu kapattı.
Reşadiye Kaymakamı Ahmet Tan, AA muhabirine, ilçede öğleden sonra yağmurun etkili olduğunu belirterek, "Yağış sonrası D-100 kara yolu toprak ve taşların düşmesi sonucu ulaşıma kapandı. Umurca köyümüzde İl Özel İdaresine ait kepçe vardı. Hemen olay yerine geçerek kısa sürede yolu trafik akışına açtı." bilgisini verdi.
Kaynak: AA / Ekber Türkoğlu - Güncel