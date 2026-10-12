Rektör Ünal: İnsan Hakları Evrensel Beyannamesi Filistinli çocuklar için lağvolmuş

Gazi Üniversitesi ve Ankara Filistin Dayanışma Platformu (ANFİDAP) işbirliğinde, "İstiklalden Vicdana, Ezgiden Direnişe Filistin Davası" paneli düzenlendi.

Gazi Üniversitesi Konser Salonunda düzenlenen panele, Gazi Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Uğur Ünal, rektör yardımcıları, dekanlar, akademisyenler, ANFİDAP üyeleri ve öğrenciler katıldı.

Panelin açılış konuşmasını yapan Rektör Ünal, Filistin'deki İsrail saldırılarının üçüncü yılında dünyanın bu acıyı sıradanlaştırdığını belirtti.

Dünya kamuoyunda insanların "sayı", çocukların ise "istatistik" haline gelmeye başladığını ifade eden Ünal, "Oysa her bir rakamın ardında atan bir kalp, hayalleri ve oyunları olması gereken yavrular var. Binalar yıkılmıyor. Gazze'de yıkılan bugün tüm insanlığın olumlu haysiyeti enkazlar altında kalıyor." dedi.

Filistin'de büyük bir felaketle karşı karşıya kalındığını dile getiren Ünal, "İnsan Hakları Evrensel Beyannamesi lağvolmuş, 'Filistinli çocuklar' dendiğinde hiçbir maddesi hayata geçmez olmuştur. Yaşama hakları ellerinden alınmış ama dünya sessiz, ikiyüzlü ve bu kara leke karşısında sesini yeterince çıkarmıyor ya da çıkaramıyor." ifadelerini kullandı.

Filistin'deki mazlumlara sahip çıkabilmek için bir araya geldiklerini dile getiren Ünal, programa katılanlara teşekkürlerini iletti. Ünal'ın konuşmasının ardından "Gazze" adlı şiir okundu.

Daha sonra Ankara Hacı Bayram Veli Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Fırat Purtaş'ın yönettiği panele geçildi.

Panelde, İslam İşbirliği Gençlik Forumu Genel Direktörü Yunus Sönmez, Gazi Üniversitesi Eğitim Fakültesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Oğuzhan Aydın ve Ankara Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Fatih Koca birer konuşma yaptı.

Kaynak: AA