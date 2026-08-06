Sinop Üniversitesi Rektörü'nün annesi son yolculuğuna uğurlandı

Sinop Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Şakir Taşdemir'in vefat eden annesi Satu Taşdemir, düzenlenen cenaze töreninin ardından son yolculuğuna uğurlandı.

Taşdemir için öğle namazını müteakip Alaaddin Camisi'nde cenaze namazı kılındı. Taşdemir, kılınan cenaze namazının ardından Çukurbağ Mezarlığı'nda toprağa verildi.

Cenazeye, Taşdemir ailesinin yakınları ile Sinop Valisi Mustafa Özarslan, Sinop İl Jandarma Komutanı Kıdemli Albay Hakan Başaklıgil, üniversite yöneticileri, akademisyenler, kamu kurumlarının temsilcileri ve çok sayıda vatandaş katıldı.

Kaynak: AA