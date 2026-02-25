Haberler

Rekabet Kurumu, 19 özel okula inceleme başlattı

Rekabet Kurumu, 19 özel okul hakkında inceleme başlattı. Bu kapsamda okullardaki fahiş kayıt, yemek, kitap ve kıyafet ücretleri mercek altına alınacak.

  • Rekabet Kurumu, 19 özel okul hakkında inceleme başlattı.
  • İnceleme, kayıt ücretlerindeki yüksek artışlar ve ek ürün-hizmet fiyatları üzerine odaklanıyor.
  • Bazı okullarda ürünlerin yalnızca okulun belirlediği satış noktalarından alınmasının zorunlu tutulduğu iddiaları değerlendiriliyor.

Ticaret Bakanlığı'na bağlı Rekabet Kurumu, eğitim alanındaki yüksek ücret iddiaları üzerine 19 özel okul hakkında inceleme başlattı. Kararın, velilerden gelen yoğun şikayetler sonrası alındığı bildirildi.

FAHİŞ ARTIŞ İDDİALARI MASADA

Kurulun, özellikle kayıt ücretlerindeki yüksek artışları mercek altına aldığı belirtildi. Ayrıca yemek, kıyafet ve kitap gibi ek ürün ve hizmetlerde uygulanan fiyatların da incelendiği kaydedildi.

ZORUNLU SATIŞ NOKTASI İDDİASI

Bazı okullarda söz konusu ürünlerin yalnızca okulun belirlediği satış noktalarından temin edilmesinin zorunlu tutulduğu yönündeki iddiaların da değerlendirme kapsamında olduğu açıklandı. Rekabet Kurumu'nun inceleme sürecinin ardından elde edilen bulgular doğrultusunda gerekli adımların atılacağı ifade edildi.

Soruşturma açılan eğitim kurumları şu şekilde:

  • Arı İnovasyon ve Bilim Eğitim Hizmetleri AŞ,
  • Ata Bilge Eğitim Kurumları AŞ,
  • Aydın Yayıncılık ve Eğitim Hizmetleri İnş. Tic. ve San. AŞ,
  • Bahçeşehir Okulları AŞ,
  • Bikafen Eğitim ve Danışmanlık Hizmetleri Ltd. Şti.,
  • Bil Eğitim Kurumları AŞ,
  • Bilnet Eğitim Kurumları AŞ,
  • Dersmatik Eğitim Danışmanlık Yayıncılık AŞ,
  • Doruk Kamp İşletmecilik Organizasyon Eğitim Danışmanlık Turizm İnşaat Ticaret Ltd. Şti.,
  • Final Eğitim Danışmanlık Tanıtım Organizasyon Yayın San. ve Tic. Ltd. Şti.,
  • İstanbul Kavram Eğitim Kurumları Ticaret AŞ,
  • İstanbul Kule Eğitim Kurumları Ticaret Ltd. Şti.,
  • Maya-Gen Eğitim Yayıncılık Bilgisayar İnş. Gıda Turizm Tic. Ltd. Şti.,
  • Okyanus Eğitim Kurumları AŞ,
  • Sınav Basın Yayın Dağıtım Org. San. ve Tic. AŞ,
  • TED Ankara Koleji Vakfı Okulları İktisadi İşletmesi,
  • Tek Çözüm Eğitim Öğretim Basım Yayın Emlak İnşaat Turizm Gıda Sanayi ve Ticaret Ltd. Şti.,
  • Uğur Okulları AŞ,
  • Yüzyüze Özel Eğitim Kurumları AŞ
Olgun Kızıltepe
500

Haber YorumlarıAhmet Celikci:

GEÇ KALINMIŞ BİR KARAR TÜM ÖZEL OKULLAR İÇİN İNCELEME YAPILMASI LAZIM

