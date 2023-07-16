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Regnum Live in Concert Serisi Bu Yıl İddialı İsimleri Ağırlıyor

Güncel Haberler

Dünyaca ünlü müzik devlerini ağırlayarak tüm dikkatleri üzerine çeken 'Regnum Live in Concert' serisi, bu yıl yine birbirinden iddialı isimleri sahnesine konuk edecek. 8 Ağustos'ta Christina Aguilera'nın sahne alacağı Regnum Carya, 30 Temmuz'da ise Jason Derulo'nun nefes kesen performansına ikinci kez ev sahipliği yapacak. Konserin biletleri yarın satışa çıkarılacak.

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Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel

Christina Aguilera Regnum Carya Güncel Haberler

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