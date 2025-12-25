İzmir'de Regaip Kandili dualarla idrak edildi

İslam aleminde rahmeti ve bereketi bol olarak kabul edilen "üç aylar"ın başlangıcını simgeleyen Regaip Kandili, İzmir'deki camilerde dualarla idrak edildi.

Konak ilçesindeki Hisar Camisi'nde düzenlenen kandil programı Kur'an-ı Kerim tilavetiyle başladı, ardından Mevlid-i Şerif okundu.

Vatandaşlar namaz kılıp dua ederek kandilin manevi atmosferini yaşadı.

İlahilerin seslendirildiği programda İzmir İl Müftü Yardımcısı Ramazan Arba, cemaate vaaz verdi.

Kılınan yatsı namazının ardından program sona erdi.

Namaz çıkışında Vakıflar Genel Müdürlüğü ile Türkiye Diyanet Vakfı ekipleri tarafından vatandaşlara kandil simidi ve salep ikram edildi.