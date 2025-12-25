Haberler

İzmir'de Regaip Kandili dualarla idrak edildi

İzmir'de Regaip Kandili dualarla idrak edildi
Güncelleme:
İzmir'deki camilerde düzenlenen Regaip Kandili programında dualar edildi, Kur'an-ı Kerim tilaveti yapıldı ve ilahiler seslendirildi. Vatandaşlar manevi atmosferde namaz kıldı ve kandil simidi ile salep ikramı yapıldı.

İslam aleminde rahmeti ve bereketi bol olarak kabul edilen "üç aylar"ın başlangıcını simgeleyen Regaip Kandili, İzmir'deki camilerde dualarla idrak edildi.

Konak ilçesindeki Hisar Camisi'nde düzenlenen kandil programı Kur'an-ı Kerim tilavetiyle başladı, ardından Mevlid-i Şerif okundu.

Vatandaşlar namaz kılıp dua ederek kandilin manevi atmosferini yaşadı.

İlahilerin seslendirildiği programda İzmir İl Müftü Yardımcısı Ramazan Arba, cemaate vaaz verdi.

Kılınan yatsı namazının ardından program sona erdi.

Namaz çıkışında Vakıflar Genel Müdürlüğü ile Türkiye Diyanet Vakfı ekipleri tarafından vatandaşlara kandil simidi ve salep ikram edildi.

Kaynak: AA / Günay Pabuşçu - Güncel
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

