Refik Anadol'un 'Sense of Healing' Eseri Türkiye Innovation Week'te Sergileniyor

Dünyaca ünlü yeni medya sanatçısı Refik Anadol'un küresel yankı uyandıran eseri "Sense of Healing", 9-11 Kasım tarihlerinde Türkiye Innovation Week'te (TIW25) sanatseverlerle buluşacak.

Eserin sergilenmesine ilişkin yapılan yazılı açıklamaya göre Anadol'un, insan beyninden elde edilen verileri yapay zeka aracılığıyla sanata dönüştürdüğü eseri Haliç Kongre Merkezi'nde izleyici karşısına çıkacak.

"Tomorrow: Now" temasıyla Türkiye'de ilk kez sergilenecek eser, EEG, fMRI ve DTI teknolojileriyle kaydedilen beyin aktivitelerinin veriye dönüştürülmesiyle ortaya çıkan eşsiz bir dijital heykel.

Refik Anadol Studio'nun uzun yıllardır sürdürdüğü "meditatif sanat" araştırmalarının en güçlü örneklerinden biri olan eser, çok duyulu bir dijital deneyim aracılığıyla izleyiciyi hem görsel hem duygusal bir yolculuğa davet ediyor.

İstanbul'da halka açık ve ücretsiz görülebilecek

İlk kez 2022'de St. Tropez'de sergilenen eser, aynı yıl LuisaViaRoma x UNICEF Yaz Galası'nda açık artırmayla satılarak UNICEF'e 3 milyon Euro'dan fazla bağış sağladı. Ardından eserin NFT versiyonları, küresel ölçekte zihinsel sağlık girişimlerine kaynak yaratan bir farkındalık kampanyasına dönüştü.

Refik Anadol'un Therme Art ve MYND iş birliğiyle hayata geçirdiği yapıt, TIW25'te üç gün boyunca ücretsiz deneyimleyebilecek.