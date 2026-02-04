Filistin Kızılayı: Refah Sınır Kapısı üzerinden yapılacak hasta ve yaralı tahliyesi askıya alındı

Filistin Kızılayı Sözcüsü Raid en-Nims, Refah Sınır Kapısı üzerinden yapılması planlanan üçüncü grup hasta ve yaralı tahliyesinin askıya alındığını duyururken İsrail sınır geçişinin anlaşma ve taahhütlere uygun olarak açıldığını öne sürdü.

Nims, basına yaptığı açıklamada, Gazze Şeridi'nin güneyindeki Han Yunus kentinde bulunan Rehabilitasyon Hastanesi'nden üçüncü grup yaralı ve hasta tahliyesinin ertelendiği bilgisini aldıklarını belirtti.

Filistin Kızılayı'na bağlı ekiplerin tahliye süreci için her türlü teknik hazırlığı gerçekleştirdiğini belirten En-Nims, "Rehabilitasyon Hastanesi'nde bulunan hasta ve yaralıların üçüncü grubunu tahliye etmek için hazır bir şekilde bekliyorduk. Ancak, maalesef tahliyelerin ertelendiği bilgisini aldık." dedi.

Tahliyenin ertelenmesinin sebebi konusunda Nims, "Hiçbir neden yoktu. Dünya Sağlık Örgütü'nden (DSÖ) bugünkü tahliyenin ertelendiği bilgisi aldık." ifadelerini kullandı.

Nims, tahliye edilmesi planlanan hasta sayısını bilmediğini kaydederek, "Filistin Kızılayı olarak, hastaları tekrar kabul etmeye ve sağlık durumlarına uygun güvenli bir tahliye süreci sağlamak için donatılmış ambulanslarla taşımaya tamamen hazırız." şeklinde konuştu.

COGAT, DSÖ'nün koordinasyon ayrıntılarını sunmadığını ileri sürdü

İsrail ordusuna bağlı işgal altındaki Filistin Topraklarındaki Hükümet Aktivitelerini Koordinasyon Birimi'nin (COGAT), ABD merkezli X şirketinin sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda, Refah Sınır Kapısı'nın anlaşma ve İsrail'in taahhüdüne uygun olarak bu sabah da açıldığı ileri sürüldü.

Açıklamada, Refah'a gelen Gazze Şeridi sakinlerin koordinasyonundan sorumlu olan Dünya Sağlık Örgütü'nün (DSÖ), prosedürle ilgili nedenlerden dolayı gerekli koordinasyon ayrıntılarını sunmadığı iddia edilerek ayrıntılar sunulduğunda hasta ve refakatçilerin Refah'tan Mısır'a geçişlerinin kolaylaştırılacağı savunuldu.