Red Dead Redemption Yeniden Piyasaya Sürüldü: Fiyat Tartışmaları Büyüyor

Red Dead Redemption'ın yaklaşan yeniden piyasaya sürümü, hayran kitlesini Rockstar Games'e karşı sert bir tutum almaya itti. Sadece PlayStation 4 ve Nintendo Switch platformlarına portlanan ve bunun dışında hiçbir şey barındırmayan oyun için 50 dolar fiyat etiketi biçilmesi, büyük tepki topladı. Son olarak Take-Two, Red Dead Redemption fiyatı hakkında açıklama yaparak tartışmaları büyüttü.

Red Dead Redemption'ın yaklaşan yeniden piyasaya sürümü, hayran kitlesini Rockstar Games'e karşı sert bir tutum almaya itti. Sadece PlayStation 4 ve Nintendo Switch platformlarına portlanan ve bunun dışında hiçbir şey barındırmayan oyun için 50 dolar fiyat etiketi biçilmesi, büyük tepki topladı. Son olarak Take-Two, Red Dead Redemption fiyatı hakkında açıklama yaparak tartışmaları büyüttü.

Take-Two, Red Dead Redemption fiyatı hakkında yorum yaptı

İlk olarak 13 yıl önce piyasaya sürülen oyunun bundan 10 yıl önce çıkan bir konsola, yani bir önceki nesil olan PlayStation 4'e geri 50 dolarlık fiyat etiketiyle çıkmasına karşın gösterilen tepkiler, görünüşe göre Take-Two için yersiz.

GTA ve Red Dead Redemption serilerinin geliştiricisi Rockstar Games'in ana şirketi Take-Two Interactive'in CEO'su Strauss Zelnick, yapılan fiyatlandırma kararını savundu ve bunun oyun için ticari açıdan doğru bir fiyat olduğunu iddia etti.

13 yıllık Red Dead Redemption yeniden piyasaya sürüldü!

Zelnick, verdiği bir röportajda 50 dolarlık fiyat etiketinin arkasındaki mantığı detaylandırdı. Orijinal oyuna iyi karşılanan bir genişleme olan Undead Nightmare DLC'sinin dahil edilmesinin paketin algılanan değerine katkıda bulunduğuna dikkat çekti.

CEO, Undead Nightmare'in ilk çıktığında kendi başına harika ve yeterli bir oyun olduğunu ve PlayStation 4'te ilk kez ana oyunla birlikte sunulmasının tüketicilere kapsamlı ve cazip bir deneyim sunacağını açıkladı.

Rockstar tarafından 7 Ağustos'ta yapılan yeniden sürüm duyurusu, özellikle uzun süredir Switch platformunda beğenilen açık dünya oyununu deneyimleme şansını bekleyen Nintendo kullanıcıları için büyük ilgi topladı.

Topladı toplamasına ancaak özellikle ilk söylentiler ortaya çıktığındaki gibi tam bir remaster veya remake olmadığı göz önüne alındığında, oyun severlerin büyük çoğunluğu fiyatlandırma konusunda hala hoşnutsuz. Zelnick'in açıklaması da bu duruma hiç yardımcı olmayacak gibi görünüyor.

Red Dead Redemption 2'deki ilginç detay yıllar sonra fark edildi!

Zira tek sıkıntı oyunun 10 yıllık bir konsola bu fiyat etiketiyle çıkıyor olması veya remaster/remake olmaması değil, aynı zamanda hala PC'ye çıkmıyor olması. PC oyuncuları yıllardır, özellikle Red Dead Redemption 2 çıktığından beri ilk oyunu platforma bekliyorlardı.

PC portu olasılığı sorulduğunda Zelnick biraz muğlak bir yanıt verdi. Bir oyunu yeniden düzenleme, yeniden yapma ya da orijinal haliyle piyasaya sürme kararının, geliştirme ekiplerinin yaratıcı vizyonuna ve tüketiciler için potansiyel fırsatlara bağlı olduğunu vurguladı.