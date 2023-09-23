Red Bull Jukebox Sahnesi'nde seyirciler konserin akışına karar verdi

Red Bull'un düzenlediği global müzik etkinliği Red Bull Jukebox Sahnesi, Türkiye'de ilk kez gerçekleşti. Konserde Dolu Kadehi Ters Tut sahne aldı ve seyirciler kollarındaki bilekliklerle konserin gidişatını belirledi. Athena ise geceye sürpriz bir performansla katıldı.

Türkiye'de ilk kez gerçekleşen Red Bull Jukebox Sahnesi'nde konserin akışına seyirciler karar verdi.

Red Bull'dan yapılan açıklamaya göre, Red Bull'un müzikseverlere yepyeni bir konser deneyimi yaşattığı global müzik etkinliği Red Bull Jukebox Sahnesi, Türkiye'de ilk kez dün düzenlendi.

KüçükÇiftlik Park'ın keyifli atmosferinde gerçekleştirilen konserde, yerli sahnenin en çok dinlenen gruplarından Dolu Kadehi Ters Tut sahne aldı.

Red Bull Jukebox Sahnesi'nde konserin gidişatına, kollarındaki bileklikleri kullanan seyirciler karar verdi. Grubun sorduğu sorulara yönelik havaya kalkan bileklikler ile Red Bull Jukebox Sahnesi, kırmızı ve mavi renklere büründü.

PowerApp medya partnerliğinde gerçekleşen Red Bull Jukebox Sahnesi'nde sahne olan Dolu Kadehi Ters Tut grubu, Red Bull Jukebox Sahnesi'nin deneyiminin kendileri için unutulmaz olduğunu belirtti ve konsere gelen seyircilere teşekkür etti.

Yaklaşık 5 bin kişinin katıldığı, Red Bull Jukebox Sahnesi'nde Dolu Kadehi Ters Tut'a sahnede müzik dünyasının sevilen isimleri de eşlik etti.

Gecenin sürpriz ismi ise yurt içinde ve yurt dışında sayısız konser ve festivalde yer almış, Türk rock müzik tarihinin efsane gruplarından Athena oldu.