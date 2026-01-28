Haberler

Red Bull Basement yeni dönem başvuruları başladı

Red Bull Basement yeni dönem başvuruları başladı
Güncelleme:
Red Bull Basement, üniversite öğrencileri ve genç girişimcilerin fikirlerini geliştirmeleri için başvuru sürecine başladı. Finalde kazanacak ekip, ABD'nin Silikon Vadisi'nde dünya finaline katılma fırsatı elde edecek ve 100 bin dolarlık fon desteği alacak.

Red Bull Basement, geliştirdikleri fikirlerle dünyada fark yaratmak isteyen üniversite öğrencileri ve genç girişimciler için bu yılki başvuru sürecini başlattı.

Dünyanın birçok ülkesinde eş zamanlı gerçekleştirilen program, üniversite öğrencileri ve genç girişimcilere mentörlük, teknoloji ve yapay zeka odaklı projelerini geliştirme, sektör profesyonelleriyle bir araya gelme ve fikirlerini global ölçekte sunma fırsatı tanıyor.

Türkiye'de yarışacak finalist takımlar, Boğaziçi Üniversitesi'nde düzenlenecek Red Bull Basement Türkiye Finali'nde projelerini jüriler önünde sunuyor olacak. Türkiye Finali'nin kazananı, ABD'nin California eyaletindeki yüzlerce teknoloji devini bir arada bulunduran Silikon Vadisi'nde düzenlenecek dünya finaline katılmaya hak kazanacak. Dünya finalini kazanan ekip ise projesini hayata geçirmek üzere 100 bin dolarlık fon desteğiyle ödüllendirilecek. Global ölçekte Microsoft ve AMD işbirliğiyle, Türkiye'de ise Youthall ve Power App medya partnerliğiyle desteklenen programa başvurular, tek veya iki kişilik takımlar halinde yapılabiliyor. Türkiye'de kazananı, ABD'nin Kaliforniya eyaletinde çok sayıda önemli teknoloji şirketine ev sahipliği yapan Silikon Vadisi'ndeki dünya finaline katılma hakkı elde edecek. Dünya finalini kazanan ekip ise projesini hayata geçirmek üzere 100 bin dolar fon desteğinin sahibi olacak.

Öte yandan, organizasyonun önceki yıllarında Türkiye'de ilk 10'a girerek sunumu yapılan "BABYNENA", "REVOR TECH", "MOCKQ" ve "ALGIPLUS" gibi projeler, süreç sonrasında da gelişimini sürdürüyor.

