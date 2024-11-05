Rasmus Paludan İsveç'te Halkı Kışkırtmaktan Hapis Cezasına Çarptırıldı

Yıllardır Kur'an yakma gibi provokatif eylemlere imza atan İslam karşıtı aşırı sağcı Rasmus Paludan İsveç'te hapis cezasına çarptırıldı.İslam karşıtı aşırı sağcı siyasetçi Rasmus Paludan, halkı kışkırtmak suçundan İsveç'te dört ay hapis cezasına çarptırıldı. Mahkeme, Danimarka doğumlu 42 yaşındaki Paludan'ın, 2022 yılında Malmö kentindeki iki ayrı toplantıda halkın belli bir kesimini kışkırttığına hükmetti. Paludan ayrıca hakaretten de suçlu bulundu. Aşırı sağcı Sıkı Yön (Stram Kurs) partisinin kurucusu Rasmus Paludan'ın iki sene önce yaşanan olaylarda Müslümanlara karşı olan aşağılayıcı tavırlarını açıkça gösterdiğini belirten Mahkeme, söz konusu tavrın İslam eleştirisi ya da siyasi seçim kampanyası çalışması olarak nitelendirilemeyeceğini vurguladı. Malmö Mahkemesi'nin konu ettiği eylemlerde Kur'an da yakan Paludan, kararın ardından İsveç haber ajansı TT'ye yaptığı açıklamada, Mahkeme'nin kararını temyize taşıyacağını dile getirdi.

Türkiye'yi öfkelendiren eylem

2023'ün Ocak ayında, NATO'ya üyelik başvurusu Türkiye tarafından o dönem henüz onaylanmamış olan İsveç'te Kur'an yakan Paludan, Ankara ile Stockholm arasındaki iplerin daha da gerilmesine neden olmuştu. Türkiye'nin Stockholm Büyükelçiliği binası önünde, daha önce duyurusunu yaparak Kur'an yakan Paludan'a, eylem sırasında bölgede güvenliği sağlayan İsveç polisi müdahale etmemişti.

Paludan daha sonra aynı eylemi Kopenhag'daki Türk Büyükelçiliği önünde de gerçekleştirmiş, Ankara da bunun üzerine Danimarka'nın Ankara Büyükelçisi Danny Annan'ı Dışişleri Bakanlığı'na çağırarak "açıkça nefret suçu niteliğindeki bu provokatif eyleme izin verilmesini en güçlü şekilde kınadığını" bildirmişti.

Paludan benzer suçlar sebebiyle daha önce de Danimarka'da suçlu bulunarak hüküm giydi.

dpa,DW / ET,BK

DW Türkçe'ye VPN ile nasıl erişebilirim?