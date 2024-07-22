Rasim Özdenören'in vefatının 2. yılında anısına kitap

"Çok Sesli Bir Ölüm", "Çözülme", "Gül Yetiştiren Adam", "Denize Açılan Kapı", "Uyumsuzlar" ve "Kent İlişkileri"nin de arasında bulunduğu çok sayıda önemli esere imza atan Rasim Özdenören'in vefatının ardından 2 yıl geçti.

"Gül Yetiştiren Adam Rasim Özdenören" kitabını kaleme alan Mehmet Nezir Eryarsoy, AA muhabirine Özdenören'in kişiliğini, hayatını ve çalışmalarını anlattı.

Eryarsoy, Özdenören'in 1970'li yıllardan bugüne gelen nesil için bir kilometre taşı olduğunu belirterek, "Hepimizin üzerinde emekleri, hakkı, hukuku vardır. Türk edebiyatının da hem öykü hem deneme anlamında çok önemli yazarlarından birisidir." dedi.

"Rasim Özdenören Hayatı, Sanatı ve Eserleri" başlıklı bir yüksek lisans tezi hazırladığına işaret eden Eryarsoy, bu tezden yola çıkarak Özdenören'in yaşamını ve bazı sanat, fikir adamlarına dair görüşlerini kitaplaştırdığını dile getirdi.

Eryarsoy, 2008'den vefatına kadar Rasim Özdenören'in yanında olduğunu dile getirerek, "Sohbetlerine katıldık. Tez aşamasında da kendisinden istifade ettik. Sağ olsun her zamanki yakınlığıyla, nezaketiyle bize yardımcı olmaya çalıştı." ifadesini kullandı.

"Son derece espritüel bir insandı"

Yolları Kahramanmaraş'ta kesişen ve edebiyat dünyasında Yedi Güzel Adam olarak anılan grubun içerisinde Özdenören'in yanı sıra Erdem Bayazıt ile de tanışma fırsatı bulduğunu söyleyen Eryarsoy, "Gerek Erdem gerek Rasim ağabey ikisi de yazar olarak büyüklüklerine rağmen, aynı büyüklükte mütevazı insanlardı. Son derece espritüeldi, çok güzel espriler yapardı. Öyle de bir yakınlığı vardı. Bu vesileyle kendisini rahmetle, minnetle anıyorum." diye konuştu.

Nezir Eryarsoy, Rasim Özdenören'in Türk edebiyatına katkılarına dair ise şunları kaydetti:

"Özdenören'in yazmaya başladığı 1960-1970'li yıllar, varoluşçuluğun, köy romancılığının önde olduğu bir dönem. Rasim Abi, bu dönemde Anadolu insanını, yerliliği, metafiziği, tasavvufu anlatmaya başlayan bir yazar. Her şeyden önce Rasim Özdenören, yerli bir yazardır ve bu yerliliği ilk kez Türk edebiyatında kaleme alan, dile getiren bir şahsiyettir. Bu yönüyle Türk edebiyatında bir ilktir. Daha sonra Özdenören, bu yerliliği, milliliği evrenselliğe de taşıma gayreti gütmüştür. Burada bir yerellik değil, yerlilik söz konusudur. Yine Özdenören, özellikle son dönemlerde yazdığı 'Toz', 'Hışırtı' gibi öyküleriyle bu çizgiyi devam ettirmekle birlikte bu öykülerinde zaman ve mekan mefhumlarını geriye alarak, hatta yer yer soyutlaştırarak öykülerini farklı bir zemine taşımıştır. Her zaman onda edebiyat imkanlarını kullanarak bir değişme, gelişme olduğunu görüyoruz. Bu anlamda da Rasim Özdenören belli bir yerde kalan bir yazar değildir."

"Türk toplumunu çok iyi tanıyan bir yazardı"

Özdenören'in "Ruhun Malzemeleri" eserini kendisinin poetikasını ortaya koyması bakımından çok önemli bulduğunu ifade eden Eryarsoy, "Tabii Rasim Özdenören'i tanıyan herkes için 'Müslümanca Düşünme Üzerine Denemeler' kitabı da çok çok önemlidir. Özdenören deyince hepimizin aklına 'Gül Yetiştiren Adam' imajı gelir. Bu yönüyle bu roman, Türk edebiyatında ve Rasim abinin hayatında önemlidir. Ben de yüksek lisans tezimi kitap haline getirdiğimde 'Gül Yetiştiren Adam' ön başlığını kullandım kitabımda." dedi.

Eryarsoy, Özdenören'in kendi toplumunu çok iyi gözlemleyen bir yazar olduğunu vurgulayarak, şu değerlendirmelerde bulundu:

"Özdenören, Türk insanının yaşayışını çok iyi gözlemlemiş. Erdem Bayazıt onun için 'ayrıntı avcısı' sıfatını kullanmıştı. Yani her şeyden önce Türk toplumunu çok iyi tanıyan bir yazardı. Bunu zaten çocukluğunda Tunceli, Malatya, Kahramanmaraş ve İstanbul'u gezerek görmüştür. Bu anlamda genç yazarların da ilk örnek almaları gereken Özdenören'in hususiyeti yerli ve milliliği olmalıdır. Yani biz zaten yerelden, millilikten uzaklaşarak evrenselliğe varamayız. Özdenören, kavramlara çok önem vermiş, kavramları da yerli yerine oturtmaya çalışmıştır."

Özdenören'in samimiyetinden ve cömertliğinden de bahseden Eryarsoy, "Onun olduğu masada hesap ödemek çok zordu. Özlüyoruz kendisini. İnşallah Rasim abiyi gelecek nesillere daha yakından tanıtırız. Yedi Güzel Adam da Türk edebiyatı açısından düşünce hayatımızdan çok önemli isimler." ifadelerini sözlerine ekledi.