Haberler

Ramzy Baroud: Gazze Direnişi, İsrail Propagandasını Yerle Bir Etti

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Filistinli gazeteci Ramzy Baroud, Gazze'de süren direnişi değerlendirdi. Baroud, uluslararası toplumun İsrail'in savaş suçlarını daha iyi anladığını ve Gazze halkının direnişinin, İsrail'in yıllardır süren propagandasını çökerttiğini belirtti.

Filistinli gazeteci ve yazar Ramzy Baroud, İsrail'in iki yıldır Gazze Şeridi'nde yürüttüğü soykırım sürecinde uluslararası toplumun bilinçlendiğini belirterek, "Gazze halkının topluca direnişi, 1948'den bu yana devam eden İsrail propagandasını yerle bir etti." dedi.

İsrail'in Gazze'de işlediği savaş suçlarını araştırmak üzere kurulan küresel ve bağımsız girişim "Gazze Mahkemesi"nin nihai oturumu için İstanbul'a gelen Filistinli gazeteci Baroud, AA muhabirine açıklamalarda bulundu.

Filistinli gazetecilerin ve dünya çapındaki muhabirlerin, "Filistin'de yaşananları ortaya çıkarmak ve İsrail'in savaş suçlarını ifşa etmek için mücadele verdiğini" aktaran Baroud, "Biz bunun için uğraştık ve bu şimdi Gazze sayesinde oluyor." ifadesini kullandı.

İsrail'in savaş suçlarının ortaya çıkması konusunda Baroud, "Bu sadece İsrail'in Gazze'deki soykırımının boyutları nedeniyle değil, aynı zamanda Gazze halkının direnişi, Gazze halkının toplu gücü sayesinde gerçekleşiyor." diye konuştu.

"İsrail'in hasbarası yani 1948'den beri sürdürdüğü propaganda yerle bir oldu. Dünya, siyonizmin barışçı bir güç olduğu yanılgısından uyanıyor." değerlendirmesini yapan Baroud, demokratik bir devlet olduğu sanılan İsrail'in "tam aksi olduğunun farkına varıldığını" vurguladı.

"Gazze direnişi Trump ve Netanyahu'nun planlarını bozdu"

Baroud, ABD Başkanı Donald Trump'ın "Gazze'yi Monte Carlo'ya dönüştürme planı" olarak adlandırdığı proje hakkında, "Bu fikir hiçbir zaman Filistinlilerin kalkınmasını amaçlamadı. Amaç, Gazze'yi Filistinliler olmadan geliştirmekti." değerlendirmesinde bulundu.

"Trump ve Netanyahu'nun bu hayalini bozan şey, Gazze'nin kendisidir." diyen Baroud, Gazze halkının ağır kuşatma, açlık ve toplu imha sürecine rağmen direnerek varlığını sürdürdüğünün altını çizdi.

"Bu planlar Gazze ile bozulmuştur. Trump'ın fikir değişikliği ya da Netanyahu'nun baskı altına girmesiyle değil." ifadelerini kullanan Baroud, Batı Şeria'nın da bu kolektif mücadelenin ayrılmaz bir parçası olduğunu ifade etti.

İsrail'in işgal altındaki Batı Şeria'yı ilhak planı hakkında konuşan Baroud, "Gazze bunu yaptıysa, Batı Şeria da yapabilir. Çünkü bu direniş, Nekbe zamanından bugüne kadar süren bir bütünün parçasıdır." diye konuştu.

"İsrail'in şiddeti yerleşimci sömürgeciliğin sonucu"

Baroud, İsrail'in Filistin direnişini gerekçe göstererek saldırılarını meşrulaştırmaya çalıştığını ancak bunun "sömürgeci bir strateji" olduğunu ifade etti.

"Direnişin her biçimi, silahlı mücadele dahil, uluslararası hukuka göre meşrudur." diyen Baroud, "Buna rağmen İsrail, Batı Şeria'da da orantısız şiddet uyguluyor, yerleşimleri genişletiyor, binlerce insanı köylerinden sürüyor." bilgisini hatırlatarak şu soruyu sordu:

"Batı Şeria'nın kuzeyindeki bazı bölgelerde direniş var. Ama bakın neden Batı Şeria'da (İsrail ve Filistin topraklarını işgal eden İsraillilerin yol açtığı) ölümler on iki yılda katlanarak arttı?"

Baroud, İsrail'in yalnızca Filistin'e değil, Suriye ve Lübnan'a yönelik saldırgan politikalarına dikkati çekerek, "İsrail'in şiddeti yalnızca yerleşimci-sömürgeci hırsıyla açıklanabilir. Toprağın halksız, halkın topraksız kalmasını istiyorlar." şeklinde konuştu.

İsrail'in Filistin topraklarını işgal planlarının her durumda devam ettiğini kaydeden Baroud, "Onlar mutlak bir kontrol istiyorlar. Direnen hiçbir kimseyi istemiyorlar. Ancak direnmeseniz bile İsrail buna bakmaksızın (işgal) planlarını uygulamaya devam edecek." dedi.

Kaynak: AA / Çağrı Koşak - Güncel
Günlerce konuşulmuştu! İşte Türk futbolundaki bahis skandalını ortaya çıkaran o maç

Türk futbolunu sarsan bahis soruşturması bu maçla başladı
Karadağ'da tehlikeli gerginlik! Türklerin dükkanları yakıldı, Dışişleri harekete geçti

Türklerin dükkanları yakıldı, Dışişleri harekete geçti
Bahçeli'nin gündem olan sözleriyle ilgili Çin'den açıklama: Not ettik

Bahçeli'nin gündem olan sözlerine Çin'den ilk yorum: Not ettik
Hakim anne 'Her şeyi saklıyorlar' dedi, gözyaşı döken ailelerin sesi salonu inletti

Hakim anne 3 isim verdi, duruşma salonu "Katiller" diye inledi
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Bir kadın, komşu ülkede uğradığı ırkçılığa isyan etti: Türk'üm deyince...

Komşu ülkede uğradığı ırkçılığa isyan etti: Türk'üm deyince...
Karadağ, Türkiye'den vizesiz seyahati geçici olarak askıya alıyor

Başbakan Türkiye kararını duyurdu: Vizesiz seyahati askıya alıyoruz
Emeklilikte ezberler bozuldu: Bir günle 17 yıl kaybedebilirsiniz

Emeklilikte ezberler bozuldu: Bir günle 17 yıl kaybedebilirsiniz
Yatırımcı ne yapmalı? İşte dev bankanın 2026 yılı için altın tahmini

Yatırımcı ne yapmalı? İşte dev bankanın 2026 yılı için altın tahmini
Bir kadın, komşu ülkede uğradığı ırkçılığa isyan etti: Türk'üm deyince...

Komşu ülkede uğradığı ırkçılığa isyan etti: Türk'üm deyince...
66. dakikada oyundan çıkan Arda Güler neye uğradığını şaşırdı

66. dakikada oyundan çıkan Arda neye uğradığını şaşırdı
Elinde paketli altın olanlar dikkat! Kuyumcu test yaptı, 21'i sahte çıktı

Elinde paketli altın olanlar dikkat! Kuyumcu test yaptı, 21'i sahte çıktı
Ne demek istediler? Türkiye'den çekilen PKK'nın açıklamasındaki o cümle dikkat çekti

Türkiye'den çekilen PKK'nın açıklamasındaki o cümle ne anlama geliyor?
Yok artık daha neler! Aboubakar'ın içinden Messi çıktı

Yok artık daha neler! İlk maçında içinden Messi çıktı
Görüntü İran'dan! Ahlak polisi çekildi, kadın erkek birlikte eğlendi

Şeriat ülkesinden ezber bozan görüntü
Komşu kavgası kanlı bitti! Baba öldü, 7 yaşındaki oğlu yaşam mücadelesi veriyor

Komşu kavgası kanlı bitti! Baba öldü, oğlu yaşam mücadelesi veriyor
Süper babaanne! Düğünde taktıklarıyla torununun hayatı kurtuldu

Süper babaanne! Düğünde taktıklarıyla torununun hayatı kurtuldu
Bakan Işıkhan'dan asgari ücret mesajı

Maratonun başlamasına günler kala Işıkhan'dan asgari ücret mesajı
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.