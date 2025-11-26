Ramy Youssef ve Mohammed Mustafa Amer, Doha Film Festivali'nde Konuştu

Komedyen Ramy Youssef ve sahne ismi "Mo" olan Mohammed Mustafa Amer, Doha Film Enstitüsü (DFI) tarafından bu yıl ilki düzenlenen Doha Film Festivali'ne (DFF) konuk oldu.

Msheireb Museums Bin Jelmood House'da düzenlenen panelde ikili, gazeteci Ayman Mohyeldin moderatörlüğünde "The Stories We Tell Ourselves" (Kendimize Anlattığımız Hikayeler) başlığıyla konuşma yaptı.

İkili, komedinin algıyı nasıl şekillendirdiği, görünürlük ve özgünlük arasındaki gerilim ile gerçeğe bağlı kalarak küresel bir kariyer inşa etme çabası üzerine değerlendirmelerde bulundu.

Komedi dünyasının önemli isimlerinden Mısır asıllı ABD'li oyuncu, yapımcı, yönetmen ve komedyen Youssef, izleyicilerin artık Filistin'e bakışında önemli bir değişim yaşandığını, bu sayede sanatçıların kendilerini savunma ya da didaktik açıklamalar yapma ihtiyacı duymadan, doğrudan hikaye anlatımına odaklanabildiğini söyledi.

Youssef, Doha Film Festivali'nin film yapımcılarına açıklama yapmak zorunda kalmadan özgün hikayeler üretme imkanı da sunduğunu belirterek, "Beni heyecanlandıran, bölgede paradigmayı tamamen değiştirecek işler yapılacak olması. Amerika'da olduğu gibi sürekli bir şeyleri açıklama zorunluluğu burada yok. Bu yüzden kalıpları kıran yapımları görmek için gerçekten sabırsızlanıyorum." dedi.

Dijital platformlar için içerik üretmenin zorluklarından da bahseden Youssef, şu değerlendirmelerde bulundu:

"Dijital platformlar genellikle 'Parayı biz veriyoruz, o yüzden bizim görüşümüzü de dikkate almalısınız.' der. Buna alışkın olan yapımcılar da çoğu zaman bu baskıyı kabul eder. Oysa bizim dünyaya sunabileceğimiz en değerli şey, kendi yaşam tarzımız ve değerlerimiz. Dünya şu anda oldukça bireysel ve kafa karışıklığı içinde. Burada ise topluluğa dayalı güçlü bir model var. İnsanlara paranın dışında da çok şey verebiliriz. Buraya gelenler, 'Evde hissetmediğim bir şeyi burada hissediyorum.' diyor. Bu bence çok kıymetli ve büyük bir kültürel ihracat."

"Bugün kendin olmak ve mümkün olduğunca dürüst davranmak her zamankinden daha önemli"

Filistin asıllı ABD'li yazar ve komedyen Mohammed Mustafa Amer ise son dönemde bir hikaye anlatmak için birçok şeye ihtiyaç olduğunun altını çizerek, "Hikayelerimizi çok daha güçlü bir şekilde anlatmamız gerekiyor. Televizyonda ya da sinemada, Batı'da son yüzyılda bize dayatılan olumsuz tasvirlere karşı koymak için yapabileceğimiz çok şey var." diye konuştu.

Amer, İslam tarihinin yalnızca anlatı geleneği açısından değil, bilim ve teknoloji bakımından da son derece zengin olduğuna dikkati çekerek, "İslam medeniyetinin farklı dönemlerinde yaşamış, ilham verici kişilikler hakkında sayısız hikaye üretebiliriz. Bu karakterleri yeniden canlandırmak, kültürümüzün ne kadar çeşitli ve etkileyici olduğunu göstermek açısından çok önemli. Dünyanın birçok alanında standartlar belirlemiş bir geçmişimiz var, ancak bunlar çoğu zaman göz ardı ediliyor. Bu yüzden bu önemli hikayeleri anlatmak ve aynı zamanda insanları eğitmek için daha fazla çaba göstermeliyiz." ifadelerini kullandı.

ABD'de yaşayan bir Filistinli olarak şu anda kendini daha özgür hissettiğini dile getiren Amer, şöyle konuştu:

"Uzun zamandır stand-up gösterilerimde bu hikayeyi anlatmaya çalışıyorum ama bazı insanlar hala gerçeği inkar ediyor. Bu nedenle bugün kendin olmak ve mümkün olduğunca dürüst davranmak her zamankinden daha önemli. 'Mo' dizisinin ikinci sezonunu yaparken bir sanatçı olarak hissettiğim strese rağmen, halkımızın yaşadıklarıyla kıyaslanınca bunun sadece bir sorumluluk olduğunu düşündüm. Bu hikayeyi küresel bir sahneye taşımak, çoğu insanın bilmediği ya da fark etmediği bir gerçeği anlamalarına yardımcı oluyor. Diziyi çekerken kendimi adeta uzaya giden bir astronot gibi hissettim, yoğun bir baskı ve stres var. Ama tüm bunlara rağmen, hayatımın amacını yerine getirdiğimi hissediyorum."

Amer, Doha Film Festivali'nin, deneyim ve bilgi paylaşımıyla gelecek vadeden sanatçıları desteklediğini belirterek, bu sayede bölgedeki özgün ve değerli hikayelerin yalnızca yerel izleyicilere değil, tüm dünyaya ulaşma imkanı bulduğunu da sözlerine ekledi.

Ramy Youssef, ilk uzun metrajlı performansını Yorgos Lanthimos'un Oscar ödüllü "Poor Things" filminde Emma Stone, Mark Ruffalo ve Willem Dafoe ile birlikte sergiledi.

Mohammed Amer, yazarlığını Youssef ile yaptığı Netflix'in beğeni toplayan "Mo" dizisinin ikinci sezonunda başrol oynayarak yapımcılığını ve yönetmenliğini üstlendi. Dizi ayrıca bir Gotham Ödülü (Gotham Award), 2023 Peabody Ödülü ( 2023 Peabody Award), AFI Onur Ödülü (AFI Honours and a Television Academy Honour) kazandı.