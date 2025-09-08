Haberler

Ramot Kavşağı'ndaki Silahlı Saldırıda 4 Ölü, 15 Yaralı

Ramot Kavşağı'ndaki Silahlı Saldırıda 4 Ölü, 15 Yaralı
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

İsrail'in işgal altındaki Doğu Kudüs'ünde gerçekleşen silahlı saldırıda 4 kişi hayatını kaybederken, 15 kişi yaralandı. Yaralılardan 5'inin durumu kritik. Olayla ilgili iki saldırgan öldürüldü.

İşgal altındaki Doğu Kudüs'ün girişindeki Ramot Kavşağı'nda düzenlenen silahlı saldırıda 4 kişinin öldüğü aktarıldı.

İsrail basını, 4 kişinin öldüğü saldırıda 15 kişinin de yaralandığını kaydetti.

İsrail polisinden yapılan açıklamada, Ramot Kavşağı'ndaki saldırıyı düzenlediği iddia edilen 2 kişinin öldürüldüğü belirtildi.

Olay yerine giden yolların kapatıldığı ve bölgeye takviye ekipler gönderildiği kaydedildi.

İsrail Acil Yardım Servisi Kızıl Davut Yıldızı'ndan Yapılan Açıklamada, Saldırıda Yaralanan 15 Kişinin 5'inin Durumunun Kritik Olduğu Bildirildi.

Yaralıların çevredeki hastanelere sevk edildiği ve sağlık ekiplerinin müdahale ettiği belirtildi.

Kaynak: AA / Faruk Hanedar - Güncel
Taraftarlar merakla bekliyordu! Milli Takımda sakatlanan Osimhen'den haber var

Milli Takımda sakatlanan Osimhen'den haber var
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Arda Güler ve Lamine Yamal burun buruna geldi

Maça damga vuran görüntü
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.