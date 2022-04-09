Sokak müzisyenleri ile vatandaşlar arasında "Ramazanda alkol içemezsiniz" kavgası: 3 gözaltı - Haberler

HABER

SON DAKİKA

GÜNCEL

EKONOMİ

MAGAZİN

SPOR

DÜNYA

SAĞLIK

TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Sokak müzisyenleri ile vatandaşlar arasında "Ramazanda alkol içemezsiniz" kavgası: 3 gözaltı

Demirören Haber Ajansı - Ergün Ayaz - Güncel
 - Güncelleme:
Sokak müzisyenleri ile vatandaşlar arasında 'Ramazanda alkol içemezsiniz' kavgası: 3 gözaltı

Kocaeli'de alkol alıp şarkısı söyleyen sokak müzisyenleri ile bazı vatandaşlar arasında "Ramazan ayında alkol içemezsiniz" tartışması yaşandı. Kısa sürede yumruklu kavgaya dönüşen olay neticesinde 3 kişi gözaltına alındı.

KOCAELİ (DHA) - İzmit ilçesinde Yürüyüş Yolu diye bilinen trafiğe kapalı cadde üzerinde bir grup sokak müzisyeni, iddiaya göre alkol alıp şarkı söyledi. Sokak müzisyenleri ile kendilerini "Ramazan ayında alkol almayın" şeklinde uyaran kişiler arasında tartışma çıktı.

'Ramazanda alkol içemezsiniz' tartışması kavgaya dönüştü; 3 gözaltı

TARTIŞMA KAVGAYA DÖNÜŞTÜ

Kısa sürede büyüyen tartışma, yerini kavgaya bıraktı. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine polis ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen polis ekipleri iki grubu güçlükle sakinleştirip, 3 kişiyi gözaltına aldı.

'Ramazanda alkol içemezsiniz' tartışması kavgaya dönüştü; 3 gözaltı

"ARKAMIZDAN YUMRUK ATTI"

Olay anında müzisyen arkadaşlarının vatandaşlar tarafından darbedildiğini öne süren Emir Hüner, "Ayrı ayrı kentlerden gelip toplanmıştık, sokak müziği yapıyorduk. İçki içilmesinden rahatsız olan insanlar olmuş ve şikayet etmişler. Bu yüzden kaldırmaya geldiler. Bizim müzisyenler de kalkmak istemeyince bir vatandaş arkadaşımıza yumruk attı. Daha sonra kargaşa oldu" dedi.

Sokak müzisyenleri ile vatandaşlar arasında 'Ramazanda alkol içemezsiniz' kavgası: 3 gözaltı

Demirören Haber Ajansı / Ergün Ayaz - Güncel

Kocaeli, Polis, kavga, Alkol, Güncel, Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title