Anamur ilçesinde kan bağışı kampanyası düzenlendi

Mersin'in Anamur ilçesinde ramazan ayı öncesinde kan bağışında bulunuldu.

Türk Kızılay Anamur Şubesi, Anamur Müftülüğü ve ÖNDER İmam Hatipliler Derneği Anamur Temsilciliği işbirliğinde Cumhuriyet Meydanı'nda düzenlenen kampanya kapsamında din görevlileri ve vatandaşlar kan bağışı yaptı.

Anamur Müftüsü Mehmet Fidan, her türlü iyiliğin öncüsü olmaya çalıştıklarını belirtti.

Ramazan ayı öncesinde toplumsal dayanışmayı güçlendirmek amacıyla kampanya düzenlendiklerini kaydeden Fidan, "Ramazan ayına yaklaşırken yardımlaşma ve dayanışma daha da anlam kazanmaktadır. Kendimiz kan bağışında bulunduğumuz gibi vatandaşlarımızı da bu kampanyaya destek vermeye davet ediyoruz." ifadesini kullandı.

ÖNDER İmam Hatipliler Derneği Temsilcisi Abdullah Uysal da kampanyaya yoğun ilgi gösterildiğini ifade etti.

Türk Kızılay Kan Merkezi Destek Personeli Ercan Aydın ise kan bağışının hastanelerde tedavi gören vatandaşlar için hayati önem taşıdığını kaydetti.