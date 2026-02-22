İstanbul -Gaziantep'ten Avcılar'a gelip 43 yıldır ramazan davulu çalıyor; geleneği torunu sürdürüyor

GAZİANTEP'in Nurdağı ilçesinde yaşayan Salman Ok, 43 yıldan bu yana Avcılar'a gelerek ramazan davulcusu olarak görev yapıyor. Salman Ok, "1983'ten bu yana bu mahalleye gelip davul çalıyorum. Davul çalmak bizim atalarımızdan geliyor. Benden sonra çocuklarım yetişti. Artık çocuklarım, torunlarım çalıyor. Bu da bizim bir ekmek kapımız" dedi.

Avcılar Belediyesi'ne yapılan başvurular arasından seçilen ve İlçe Emniyet Müdürlüğü tarafından Genel Bilgi Toplama (GBT) kontrolleri yapılarak kendilerine kimlik dağıtılan toplam 39 davulcu göreve başladı. 39 kişiden 5'inin 'Ok' soyadlı olması dikkat çekti. Gaziantep'in Nurdağı ilçesinde yaşayan ve 43 yıldır Avcılar'a gelerek ramazan davulculuğu yapan Salman Ok, bu geleneği torununa aktardı.

'ARTIK ÇOCUKLARIM, TORUNLARIM ÇALIYOR'

Yıllardır Mustafa Kemal Paşa Mahallesi'nde ramazan davulculuğu yaptığını belirten Salman Ok, "Geçen uzun sürede bize yardımcı olan bütün belediye başkanları, muhtar ve mahalle sakinlerine teşekkür ediyorum. Buraya geliyoruz, bize yardımcı oluyorlar. Bir ekmek parası kazanıp memlekete gidiyoruz. 1983'ten bu yana bu mahalleye gelip davul çalıyorum. Davul çalmak bizim atalarımızdan geliyor. Benden sonra çocuklarım yetişti. Artık çocuklarım, torunlarım çalıyor. Bu da bizim bir ekmek kapımız" şeklinde konuştu. Ramazan davulculuğunun zor bir görev olduğunu dile getiren Ok, "Gece kapı kapı yağmurda davul çalarak dolaşıyorsun. Sokaklarda köpeklerden kendini sakınmak zorundasın. Bazen davul sesine kızan oluyor, burada çalma diyen oluyor. Üç beş sokak öteye geçiyor, ondan sonra davul çalmaya başlıyoruz. Köpekler de kötü. Davulcu olarak en büyük şikayetimiz, belgesiz kişilerin bizim yerimize gidip para toplaması. Halkımızın kimlik sormadan bahşiş vermemesini istiyoruz" dedi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı