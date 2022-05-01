Ramazan Bayramı öncesi Karşıyaka Mezarlığında yoğunluk yaşandı
AA - Erlevent Gülbitti - Güncel
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Mezarlık yolundaki trafik Mezarlık içerisindeki yoğun trafik Vatandaşların kabirleri ziyaret etmesi Yapılan dualar Ankara'da vatandaşlar Ramazan Bayramı arifesinde yakınlarının mezarlarını ziyaret etti.
KARŞIYAKA, İZMİR (AA) - Mezarlık yolundaki trafik
Mezarlık içerisindeki yoğun trafik
Vatandaşların kabirleri ziyaret etmesi
Yapılan dualar Ankara'da vatandaşlar Ramazan Bayramı arifesinde yakınlarının mezarlarını ziyaret etti. Sabah erken saatlerden itibaren Karşıyaka Mezarlığı'na gelen aileler, yakınlarının kabirleri başında Kur'an-ı Kerim okudu, dua etti.
AA / Erlevent Gülbitti - Güncel