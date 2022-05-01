Ramazan Bayramı öncesi Karşıyaka Mezarlığında yoğunluk yaşandı

KARŞIYAKA, İZMİR (AA) - Mezarlık yolundaki trafik

Mezarlık içerisindeki yoğun trafik

Vatandaşların kabirleri ziyaret etmesi

Yapılan dualar Ankara'da vatandaşlar Ramazan Bayramı arifesinde yakınlarının mezarlarını ziyaret etti. Sabah erken saatlerden itibaren Karşıyaka Mezarlığı'na gelen aileler, yakınlarının kabirleri başında Kur'an-ı Kerim okudu, dua etti.