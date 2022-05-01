Ramazan Bayramı öncesi Karşıyaka Mezarlığında yoğunluk yaşandı - Haberler

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Ramazan Bayramı öncesi Karşıyaka Mezarlığında yoğunluk yaşandı

AA - Erlevent Gülbitti - Güncel
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Mezarlık yolundaki trafik Mezarlık içerisindeki yoğun trafik Vatandaşların kabirleri ziyaret etmesi Yapılan dualar Ankara'da vatandaşlar Ramazan Bayramı arifesinde yakınlarının mezarlarını ziyaret etti.

KARŞIYAKA, İZMİR (AA) - Mezarlık yolundaki trafik

Mezarlık içerisindeki yoğun trafik

Vatandaşların kabirleri ziyaret etmesi

Yapılan dualar Ankara'da vatandaşlar Ramazan Bayramı arifesinde yakınlarının mezarlarını ziyaret etti. Sabah erken saatlerden itibaren Karşıyaka Mezarlığı'na gelen aileler, yakınlarının kabirleri başında Kur'an-ı Kerim okudu, dua etti.

AA / Erlevent Gülbitti - Güncel

Ramazan Bayramı, Karşıyaka, Ankara, Güncel, Haberler

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