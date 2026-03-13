Haberler

Hükümlü ve tutuklulara Ramazan Bayramı dolayısıyla açık görüş izni verilecek

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Ceza ve Tevkifevleri Genel Müdürlüğü, Ramazan Bayramı dolayısıyla 16-22 Mart tarihleri arasında ceza infaz kurumlarında bulunan hükümlülere açık görüş izni verileceğini açıkladı. Ziyaretçiler, akrabalık durumlarını ispatlamalı.

Ceza ve Tevkifevleri Genel Müdürlüğü (CTE), ceza infaz kurumlarında bulunanlara Ramazan Bayramı dolayısıyla 16 ile 22 Mart arasında açık görüş izni verileceğini bildirdi.

Müdürlükten yapılan açıklamada, Hükümlü ve Tutukluların Ziyaret Edilmeleri Hakkında Yönetmelik uyarınca kapalı ceza infaz kurumlarında bulunanlara bayramlarda ve özel günlerde açık görüş izni verildiği anımsatıldı.

Bu kapsamda, önceden planlama yapılarak Ramazan Bayramı nedeniyle açık görüşlerin gerçekleştirileceği belirtilen açıklamada, ziyaretçi kabulünden yoksun bırakma ve hücreye koyma disiplin cezası kesinleşmiş olup da bu cezaları infaz edilmekte olan hükümlü ile tutukluların bu haktan yararlandırılmayacağı vurgulandı.

Açık görüşten her hükümlünün bir kez yararlanabileceğinin belirtildiği açıklamada, hükümlü ve tutuklularla görüşmek isteyen kişilerin, akrabalık durumlarını nüfus idarelerinden veya ilgili konsolosluklardan verilen resmi belgelerle ispatlamaları gerektiği kaydedildi.

Açık görüşler, CTE'nin internet sitesinde ilan edilen 173 ceza infaz kurumunda 16 ile 22 Mart, ağır ceza merkezi ve müdürlük teşkilatı bulunan diğer kapalı ceza infaz kurumlarında 16 ile 20 Mart, müdürlük teşkilatı bulunmayan kapalı ceza infaz kurumlarında ise 16 ile 18 Mart arasında yapılacak.

Kaynak: AA / İsmet Karakaş
Trump'tan İran'a yeni tehdit: Bugün bu deli pisliklerin başına neler geleceğini izleyin

Hamaney'in mesajı sonrası Trump'tan yeni tehdit: Bu deli pislikleri...
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Fenerbahçe'yi eleyen Pereira'nın Nottingham Forest'ı milli yıldızımıza boyun eğdi

Fenerbahçe'yi eleyen Pereira, milli yıldızımıza boyun eğdi
Kendi ağzıyla söyledi! İşte düdük astırılan Arda Kardeşler'in tuttuğu takım

İşte düdük astırılan Arda Kardeşler'in tuttuğu takım
Kiliseden 11 milyon TL çalıp genelevde yiyen piskopos görevden alındı

Kiliseden milyonlar çalıp genelevde yiyen piskopos için karar verildi
Icardi Galatasaray'dan gidiyor! İşte yeni takımı

Korkulan oldu!
Fenerbahçe'yi eleyen Pereira'nın Nottingham Forest'ı milli yıldızımıza boyun eğdi

Fenerbahçe'yi eleyen Pereira, milli yıldızımıza boyun eğdi
Çin ile Kuzey Kore arasında 6 yıl sonra ilk yolcu treni seferi yapıldı

6 yıl sonra bir ilk! Savaş sürerken kritik adımı duyurdular
Hastaneye kaldırılan İlber Ortaylı'nın durumu ağırlaştı

Hastaneye kaldırılan İlber Ortaylı'dan korkutan haber