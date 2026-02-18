Haberler

Sakarya ve Düzce'de ilk teravih namazı kılındı

Sakarya'nın Adapazarı ilçesinde tarihi Orhan Camisi'nde ve Düzce'nin Akçakoca ilçesindeki Merkez Camisi'nde vatandaşlar, ramazan ayının ilk teravih namazını kıldı. Namaz öncesinde Kur'an-ı Kerim tilaveti ve vaaz dinlendi.

Sakarya ve Düzce'de ramazan ayının ilk teravih namazı eda edildi.

Sakarya'nın Adapazarı ilçesinde vatandaşlar, ilk teravih namazını kılmak için tarihi Orhan Camisi'ne geldi.

Burada Kur'an-ı Kerim tilavetini ve verilen vaazı dinleyen vatandaşlar, ezanın okunmasının ardından saf tutup yatsı ve teravih namazını kıldı.

Düzce'nin Akçakoca ilçesinde de Selçuklu mimarisi tarzında inşa edilen Akçakoca Merkez Camisi'ne gelen vatandaşlar, Kur'an-ı Kerim tilavetini ve verilen vaazı dinledi.

Cemaat, yatsı ezanıyla saf tutarak namaz kıldı.

Gölyaka Merkez Camisi'nde de namaz öncesi Kur'an-ı Kerim tilaveti ve ardından vaaz verildi.

