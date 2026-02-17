Kastamonu Vakıflar Bölge Müdürlüğü ramazan ayı boyunca 4 ilde iftar sofraları kuracak

Kastamonu Vakıflar Bölge Müdürlüğü, şehrin yanı sıra Karabük, Zonguldak ve Bartın'da ramazan ayı boyunca kuracağı iftar sofralarında binlerce kişiyi bir araya getirecek.

Kültür ve Turizm Bakanlığı Vakıflar Genel Müdürlüğünce bu yıl "Asırları Aşan Hayır Bu Sofrada" temasıyla gerçekleştirilecek programlarla birçok noktada vatandaşlara iftar verilecek.

Kastamonu Vakıflar Bölge Müdürü Halil Alper, gazetecilere yaptığı açıklamada, Vakıflar Genel Müdürlüğüne bağlı 25 Bölge Müdürlüğü aracılığıyla yapılacak organizasyonlarla, binlerce vatandaşın aynı sofrada buluşacağını söyledi.

Vakıflar Genel Müdürlüğünün, paylaşmanın ve dayanışmanın ayı ramazanda köklü vakıf medeniyetinin mirasını yaşatmaya devam edeceğini anlatan Alper, "Bu kapsamda ramazanın manevi atmosferini paylaşmak ve dayanışma ruhunu güçlendirmek amacıyla Bölge Müdürlüğümüzün himayelerinde, Kastamonu'nun yanı sıra Karabük, Bartın, Zonguldak'ta ramazan ayı boyunca devam ettireceğimiz organizasyonla 58 bin vatandaşımıza ulaşacağız." diye konuştu.

Alper, ramazan boyunca sofralarının herkese açık olduğunu vurgulayarak, "Bu sofralar sadece yemek paylaşımının olduğu yerler değil, kardeşliğin pekiştiği, gönüllerin buluştuğu ve aynı zamanda ecdadın ruhunun şad edildiği yerlerdir. Bu vesileyle vakıf medeniyetini kuran ve bugünlere getirenlere teşekkür ediyorum." ifadelerini kullandı.