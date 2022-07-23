Ramallah Yunus Emre Türk Kültür Merkezi'nde 'Osmanlı Döneminde Filistin' sempozyumu

Ramallah Yunus Emre Türk Kültür Merkezi'nde, Filistin'den akademisyenler, tarihçiler ve araştırmacıların katılımıyla "Osmanlı Döneminde Filistin" sempozyumu gerçekleştiriliyor.

İşgal altındaki Batı Şeria'nın Ramallah kentindeki Yunus Emre Türk Kültür Merkezi'nde sempozyumun açılış töreni yapıldı.

Türkiye'nin Kudüs Başkonsolosluğu Muavin Konsolosu Emre Yılmaz, açılış konuşmasında, Osmanlı döneminde Filistin'in idari, hukuki, sosyal, ekonomik, coğrafi, medeni hayatına ilişkin çeşitli boyutları "zengin bir şekilde" ele alan sempozyumun önemli katkıları olacağına inandıklarını söyledi.

Filistin Devlet Arşivleri Kurumu Filistin Miras ve İslami Araştırmalar Merkezi ile iş birliklerini güçlendirdiklerine işaret eden Yılmaz, Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu'nun Filistin'e gerçekleştirdiği son ziyarette imzalanan anlaşmalardan birinin Osmanlı arşivlerine ilişkin olduğunu hatırlattı.

Yılmaz, Filistinli akademisyen, araştırmacı ve yetkililerin bu sayede milyonlarca Osmanlı belgesine ulaşabildiğini dile getirdi.

Kudüs Yunus Emre Türk Kültür Merkezi Koordinatörü Reha Ermumcu da Osmanlı tarihinde de özel bir yeri bulunan Filistin konulu sempozyumun katılımcılarına teşekkür etti.

Türkiye-Filistin Dostluk Derneği Başkanı Muhammed Cevher de AA muhabirine yaptığı açıklamada, Osmanlı devletinin Filistin tarihinde önemli bir yer taşıdığını ve de Kudüs'ün Osmanlı için özel bir rolü olduğunu belirtti.

Sempozyum sonunda araştırmaların devam edeceğini aktaran Cevher, elde edilen sonuçların gelecek nesillere miras olarak bırakılacağını söyledi.

Cevher, Türk halkı ve hükümetine Filistinlilerin yanında yer aldığı için teşekkürlerini iletti.

Sempozyum Bilim Komitesi Başkanı Abdulkadir Mustafa da sempozyumun üniversiteden yüksek öğrenim öğrencileri, tarihçiler, araştırmacılar ve öğretim görevlilerinin bir araya gelmesine fırsat tanıdığını belirtti.

Gün boyunca devam edecek sempozyumda dört oturumun gerçekleştirileceğini kaydeden Mustafa, Osmanlı döneminden özellikle 16. yüzyıl ve 19. yüzyıl üzerine odaklanılacağı ve sempozyumun çalışmalarının kitaplaştırılacağı bilgisini paylaştı.

Gün boyu devam edecek sempozyumda, "Osmanlı haritalarında Filistin", "Siyonistlerin 1876-1914 tarihlerinde Filistin'e hakim olma çabaları", "Osmanlı döneminde Kudüs'te din görevlileri", "Arşivlerde 19. yüzyılda Kudüs kültürü, surları", "Osmanlı'nın son dönemlerinde Yafa kentinde evlilik, düğün" gibi başlıklarda sunumlar gerçekleştirilecek.