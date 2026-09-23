Ramallah yakınında ezme girişiminde İsrail askeri ağır yaralandı, sürücü öldürüldü

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İşgal altındaki Batı Şeria'nın orta kesimindeki Ramallah kenti yakınlarında bir askeri kontrol noktasında gerçekleştirilen araçla ezme girişiminde bir İsrail askerinin ağır yaralandığı, araç sürücüsünün ise öldürüldüğü bildirildi.

İsrail Polisi'nden yapılan açıklamada, kısa bir süre önce Batı Şeria'daki bir askeri kontrol noktasında araçla ezme girişiminde bulunulduğu belirtildi.

Açıklamada, şahsın aracını, Batı Şeria'daki 433 numaralı otoyol üzerindeki askeri kontrol noktasında konuşlu bir polis aracına doğru hızla sürdüğü bildirildi.

Bir İsrail askerinin ağır yaralandığı araçla ezme girişiminde bölgede konuşlu İsrail güçlerinin açtığı ateş sonucu araç sürücüsünün öldüğü aktarıldı.

Durumu ağır olan İsrail askerinin ise Kudüs'teki Shaare Zedek Tıp Merkezi'ne kaldırıldığı kaydedildi.

Sürücünün kimliğine ilişkin henüz bir açıklama yapılmadı.

Kaynak: AA