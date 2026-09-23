Haberler

Ramallah yakınında ezme girişiminde İsrail askeri ağır yaralandı, sürücü öldürüldü

Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

İşgal altındaki Batı Şeria'da Ramallah yakınındaki askeri kontrol noktasında araçla ezme girişimi düzenlendi. Bir İsrail askeri ağır yaralandı; aracı polis aracına süren sürücü, İsrail güçlerinin ateşiyle öldürüldü.

İşgal altındaki Batı Şeria'nın orta kesimindeki Ramallah kenti yakınlarında bir askeri kontrol noktasında gerçekleştirilen araçla ezme girişiminde bir İsrail askerinin ağır yaralandığı, araç sürücüsünün ise öldürüldüğü bildirildi.

İsrail Polisi'nden yapılan açıklamada, kısa bir süre önce Batı Şeria'daki bir askeri kontrol noktasında araçla ezme girişiminde bulunulduğu belirtildi.

Açıklamada, şahsın aracını, Batı Şeria'daki 433 numaralı otoyol üzerindeki askeri kontrol noktasında konuşlu bir polis aracına doğru hızla sürdüğü bildirildi.

Bir İsrail askerinin ağır yaralandığı araçla ezme girişiminde bölgede konuşlu İsrail güçlerinin açtığı ateş sonucu araç sürücüsünün öldüğü aktarıldı.

Durumu ağır olan İsrail askerinin ise Kudüs'teki Shaare Zedek Tıp Merkezi'ne kaldırıldığı kaydedildi.

Sürücünün kimliğine ilişkin henüz bir açıklama yapılmadı.

Kaynak: AA
YÖK'ten öğrenci affında yeni karar! 2026 YKS'de kaydını yaptırmayan ve sildirenler de yararlanacak

Kaydını sildirenlere ikinci şans! YÖK af kapsamını genişletti
Haberler.com
2000

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

İngiltere'de Kraliyet Hava Kuvvetleri'ne ait savaş eğitim uçağı düştü: 2 pilot son anda kurtuldu

Uçak bir anda alev topuna döndü! Pilotlar son anda kurtuldu
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan BM'ye 5 maddelik reform teklifi

Dünyaya 5 maddelik yol haritası! Erdoğan kürsüde tek tek sıraladı
Galatasaray'a Singo şoku! Yine kötü haber geldi

Eyvahlar olsun! Galatasaray'a yine kötü haber geldi
Manifest kurucusu Tolga Akış'ın kan, idrar, saç örneklerinde uyuşturucuya rastlanmadı

Ünlü menajerin uyuşturucu testi sonucu belli oldu
Çırağın kompresörlü ölümünde kalfadan skandal savunma: Şakalaşıyorduk

Çırağı vahşice katleden marangoz kalfasından skandal savunma
Roma'nın simgesi Kolezyum'da acı olay! 10 metreden düşen genç işçi hayatını kaybetti

Dünyaca ünlü Kolezyum'da ölüm! 10 metreden düştü, can verdi
Siirt Tillo'da güneşin ilk ışınları 262 yıl önceki düzenekle türbeye ulaştı

5 dakika sürdü, vatandaşlar o ana tanık olmak için türbeye akın etti