İsrail Ordusu Batı Şeria'da Bir Filistinliyi Öldürdü

Güncelleme:
İsrail ordusunun Batı Şeria'nın Ramallah kentinde açtığı ateşte Ammar Hicazi adlı 34 yaşındaki bir Filistinli yaşamını yitirdi. Olay, Hicazi'nin araç kullanırken ateş açılması sonucu gerçekleşti. Ortaya çıkan olaylarda bölgede şiddetin arttığı kaydediliyor.

RAMALLAH, 26 Ocak (Xinhua) -- İsrail ordusunun Batı Şeria'nın orta kesimindeki Ramallah kentinde açtığı ateş sonucu bir Filistinli hayatını kaybetti.

Filistin Sivil İşler Genel Müdürlüğü'nden yapılan açıklamada pazar günü kentin kuzeyinde İsrail ordusunun 34 yaşındaki Ammar Hicazi'yi öldürdüğü belirtildi.

Saldırıya ilişkin daha fazla ayrıntı vermeyen genel müdürlük, Hicazi'nin İsrail güçlerinin alıkoyduğu cenazesini geri almaya çalıştıklarını kaydetti. Hicazi'nin, Batı Şeria'nın kuzeyindeki Nablus kentinde yaşadığı ifade edildi.

Filistinli güvenlik kaynakları Xinhua'ya yaptıkları açıklamada, İsrail askerlerinin Hicazi'ye bölgede aracını sürdüğü sırada ateş açtığını söyledi.

İsrail ordusu henüz olayla ilgili bir açıklama yapmadı.

Xinhua'ya konuşan yerel kaynaklar ve görgü tanıkları pazar günü sabah saatlerinde Ramallah'ın kuzeybatısındaki Atara kasabasına düzenlenen saldırı sırasında İsrailli yerleşimcilerin iki aracı ateşe verip üzerine ırkçı sloganlar yazdıklarını söyledi.

Gazze savaşının başladığı Ekim 2023'ten bu yana Batı Şeria'da şiddet olayları artıyor. Birleşmiş Milletler raporuna göre 2025 yılında Batı Şeria'da İsrail güçleri veya yerleşimciler 55'i çocuk 240 Filistinliyi, Filistinliler ise 17 İsrailliyi öldürdü.

Kaynak: Xinhua / Güncel
