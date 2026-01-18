Rakka'da ayaklanan halk ve aşiret güçleri, kent merkezini terör örgütü YPG/SDG'den büyük ölçüde kurtardı

Haberler

Güncelleme:
Suriye'nin doğusundaki Rakka ilinde halk ve aşiret güçleri, YPG/SDG'ye karşı başlattıkları ayaklanma sonucunda kent merkezini büyük ölçüde geri alarak, birçok stratejik noktayı kontrol altına aldı. Suriye İçişleri Bakanlığı, yerel idari yapıların yeniden faaliyete geçirileceğini açıkladı.

Rakka'daki AA kaynaklarının verdiği bilgiye göre, halk ve aşiret güçlerinin YPG/SDG'ye karşı başlattıkları ayaklanma sonucu, örgüte ait yerleşkeler basıldı ve il merkezindeki birçok stratejik nokta kontrol altına alındı.

Kent merkezinde YPG/SDG varlığı büyük ölçüde sona erdirilirken, güvenlik noktaları ve kamu binalarında denetim devralındı.

Kentte kontrolün sağlanmasının ardından yerel idari yapıların yeniden faaliyete geçirilmesi için çalışmalar başlatıldı.

Suriye İçişleri Bakanlığı Sözcüsü Nureddin el-Baba, Suriye'nin El-İhbariyye kanalına yaptığı açıklamada, "Rakka'daki halkımıza müjde veriyoruz, durum son derece iyi ve Suriye ordusu görevini en iyi şekilde yerine getirdi." dedi.

El-Baba, halkın hükümet güçleriyle yoğun bir işbirliği içinde olduğunu ve bu desteğin sahadaki çalışmaları önemli ölçüde kolaylaştırdığını vurguladı.

İçişleri Bakanlığına bağlı birimlerin, Rakka'nın kontrol altına alınmasının ardından özellikle çatışma öncesinde oluşturulan il iç güvenlik komutanlığı öncülüğünde kent genelinde konuşlandığını belirten El-Baba, diğer illerden de iç güvenlik birimlerine bağlı takviye ekiplerin bölgeye sevk edildiğini aktardı.

El-Baba, Tabka kentinde büyük bir sevinç ve coşku havasının hakim olduğunu ifade ederken, bakanlığın çalışmalarının kamu ve özel mülklerin korunması, sivillerin güvenliğinin sağlanması ve yerinden edilenlerin geri dönüşünün kolaylaştırılmasına odaklandığını kaydetti.

El-Baba ayrıca, "Birkaç saat içinde kent genelinde konuşlanma tamamlanacak, yeni polis karakolları ve güvenlik merkezleri hizmete açılacak." bilgisini paylaştı.

Rakka'daki gelişmelerden önce Suriye'nin doğusundaki Deyrizor ilinde de halkın ayaklanması sonucu terör örgütü YPG/SDG'nin işgali altındaki bölgelerin çoğu kontrol altına alınmış, Ömer Petrol Sahası ile Kuniko Doğal Gaz Sahası da örgütten alınmıştı.

Kaynak: AA / Mehmet Nuri Uçar - Güncel
