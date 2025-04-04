Rahman'dan İklim Değişikliği İçin Acil Destek Çağrısı

Tacikistan Cumhurbaşkanı İmamali Rahman, uluslararası toplumdan iklim değişikliğiyle ilgili önlemler konusunda gelişmekte olan ülkelere yönelik afet yardım fonlarının artırılmasını istedi.

Tacikistan Cumhurbaşkanlığı Basın Merkezinden yapılan açıklamaya göre Rahman, Özbekistan'ın Semerkant şehrinde düzenlenen "Küresel İklim Tehditleri Karşısında Orta Asya : Ortak Refah İçin Dayanışma" başlıklı uluslararası forumda konuştu.

Rahman, bugün tüm dünyanın iklim değişikliği sorunuyla karşı karşıya bulunduğunu ve Orta Asya bölgesinin de bundan istisna olmadığını belirterek bunun sonuçlarının ülke ekonomileri ve ekosistemleri üzerinde önemli tahribatlara yol açtığını ve insan hayatını olumsuz etkilediğini kaydetti.

Tacikistan'da iklim değişikliğine ilişkin programlara ayrılan yıllık fon açığının 400 milyon doları aştığını, büyük çaplı iklim değişikliği durumlarında ise bu rakamın 1,5 milyar dolara ulaştığını bildiren Rahman, bu koşullarda uluslararası toplumun desteğiyle bölgedeki tüm ülkelerin birlikte çaba göstermesinin bu zorlukların üstesinden gelinmesine yardımcı olabileceğini vurguladı.

Rahman, Tacikistan'ın su ve iklimle ilgili son 20 yıldır önerdiği inisiyatiflerin uluslararası düzeyde etkin şekilde uygulandığına dikkati çekerek, ülkesinde iklim değişikliği ve çevresel sürdürülebilirliğe özel önem verildiğini dile getirdi.

Tacikistan'daki buzulların bölgedeki başlıca su kaynağı olduğunu, Orta Asya'daki suyun yüzde 60'ının ülke topraklarında oluştuğunu kaydeden Rahman, Tacikistan'daki 14 bin buzuldan yaklaşık 1300'ünün son 50 yılda tamamen eridiğini ve bu durumun oldukça endişe verici olduğunu belirtti.

Rahman, BM Genel Kurulunun, Tacikistan'ın girişimiyle 2025 yılını "Uluslararası Buzulları Koruma Yılı" ve 21 Mart'ı "Dünya Buzul Günü" olarak ilan ettiğini anımsatarak, forum katılımcılarını mayıs ayında Duşanbe'de düzenlenecek Birinci Uluslararası Buzulları Koruma Konferansı çalışmalarında aktif yer almaya çağırdı.

İklimsel istikrarın sağlanması, su kaynaklarının korunması ve verimli kullanımıyla ilgili işbirliğinin artırılmasının önemini vurgulayan Rahman, su kaynaklarının korunmasının sadece Orta Asya'da değil tüm dünyada önemli olduğunu ve belirli sürdürülebilir eylemler gerektirdiğini ifade etti.

Rahman, ayrıca uluslararası toplumdan iklim değişikliğiyle ilgili önlemler konusunda özellikle gelişmekte olan ülkelere yönelik afet yardım fonlarının artırılmasını istedi.