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AKM'de "Quatuor Magenta - Kadınlar Tarafından Bestelenen Avrupa" konseri düzenlendi

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İstanbul Devlet Opera ve Balesi ile Institut Français Türkiye işbirliğinde düzenlenen konserde, Quatuor Magenta grubu ve İDOB sanatçıları, Fransız kadın bestecilerin eserlerini seslendirdi.

İstanbul Devlet Opera ve Balesi (İDOB) ile Institut Français Türkiye işbirliğinde "Quatuor Magenta - Kadınlar Tarafından Bestelenen Avrupa" konseri gerçekleştirildi.

Atatürk Kültür Merkezi (AKM) Tiyatro Sahnesi'nde düzenlenen konserde, kemanda Ida Derbesse ve Elena Watson-Perry, viyolada Claire Pass-Lanneau ve çelloda Fiona Robson'dan oluşan Quatuor Magenta grubu üyeleri ile İDOB sanatçıları solist Hande Soner Ürben ve piyanist Olena Şenol sahne aldı.

Hafıza, direnç, incelik ve kadın yaratıcılığının yüzyılları aşan izlerini sanatseverlerle buluşturan konserde, Fransız kadın bestecilerin eserlerinden oluşan bir repertuvar yorumlandı.

Kaynak: AA / Hilal Uştuk
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