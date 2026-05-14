Haberler

Kremlin: "Rusya Devlet Başkanı Putin, Yakın Zamanda Çin'i Ziyaret Edecek"

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in çok yakında Çin'i ziyaret edeceğini ve hazırlıkların tamamlandığını açıkladı. İki liderin geçmişte birçok kez bir araya geldiği ve bu ziyaretin ABD ile Çin arasındaki gelişmelerle çakıştığı belirtiliyor.

(ANKARA) - Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in Çin'e çok yakında bir ziyaret gerçekleştireceğini, ziyarete ilişkin hazırlıkların tamamlandığını açıkladı.

Dmitriy Peskov, düzenlediği basın toplantısında Putin'in çok yakında Çin'i ziyaret edeceğini açıkladı. Peskov, Putin ile Çin Devlet Başkanı Xi Jinping'in bugüne kadar 40'tan fazla kez bir araya geldiğini aktararak, son görüşmenin geçen yıl eylül ayında Pekin'de yapıldığını hatırlattı.

İki lider, Şubat 2022'de Sınırsız Stratejik Ortaklık Anlaşması imzalamış, söz konusu anlaşma Rusya'nın Ukrayna'ya yönelik askeri operasyonundan kısa bir süre önce hayata geçirilmişti.

TRUMP'IN ZİYARETİNE PARALEL GELİŞME

ABD Başkanı Donald Trump ise bugün Pekin'de Çin Devlet Başkanı Xi ile görüştü.

Batı medyasında yer alan haberlerde, Putin'in yakın zamanda gerçekleştireceği ziyaretinin, Washington-Pekin hattında temasların yoğunlaştığı bir döneme denk gelmesi açısından dikkati çektiği belirtildi.

Kaynak: ANKA
Cumhurbaşkanı Erdoğan Astana'da: Kazakistan'la 13 anlaşma imzalandı

Cumhurbaşkanı Erdoğan Astana'da! Ve anlaşmalar imzalandı
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Merkez Bankası, yıl sonu enflasyon tahminini artırdı

Merkez Bankası yıl sonu enflasyon tahminini değiştirdi

Bu illerde oturanlar dikkat: Bakanlık haritalı paylaşım yapıp uyardı

Bu illerde oturanlar dikkat: Bakanlık harita paylaşıp uyardı
Netanyahu, 2025 sonunda tespit edilen prostat kanserini atlattığını söyledi

Netanyahu: Prostat kanserini yendim, sağlığım mükemmel
Daha ne olması gerekiyor! 58 bıçak darbesi için vahim tanımlama

Daha ne olması gerekiyor! 58 bıçak darbesi için vahim tanımlama
Hoca Ahmet Yesevi Nişanı ilk kez Cumhurbaşkanı Erdoğan'a takdim edildi

Kazakistan'dan anlamlı jest! Bu nişan ilk kez Erdoğan'a verildi
Manchester United'da Onana için son karar çıktı

Karar verildi: Seni istemiyoruz
Vasiyetini açıklayan Cemil İpekçi, tepkiler üzerine açıklama yaptı: Ben Kur’an’a göre hareket ediyorum

Vasiyetini eleştirenlere yanıt verdi: Kur’an’a göre hareket ediyorum