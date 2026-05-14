Kremlin: "Rusya Devlet Başkanı Putin, Yakın Zamanda Çin'i Ziyaret Edecek"

(ANKARA) - Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in Çin'e çok yakında bir ziyaret gerçekleştireceğini, ziyarete ilişkin hazırlıkların tamamlandığını açıkladı.

Dmitriy Peskov, düzenlediği basın toplantısında Putin'in çok yakında Çin'i ziyaret edeceğini açıkladı. Peskov, Putin ile Çin Devlet Başkanı Xi Jinping'in bugüne kadar 40'tan fazla kez bir araya geldiğini aktararak, son görüşmenin geçen yıl eylül ayında Pekin'de yapıldığını hatırlattı.

İki lider, Şubat 2022'de Sınırsız Stratejik Ortaklık Anlaşması imzalamış, söz konusu anlaşma Rusya'nın Ukrayna'ya yönelik askeri operasyonundan kısa bir süre önce hayata geçirilmişti.

TRUMP'IN ZİYARETİNE PARALEL GELİŞME

ABD Başkanı Donald Trump ise bugün Pekin'de Çin Devlet Başkanı Xi ile görüştü.

Batı medyasında yer alan haberlerde, Putin'in yakın zamanda gerçekleştireceği ziyaretinin, Washington-Pekin hattında temasların yoğunlaştığı bir döneme denk gelmesi açısından dikkati çektiği belirtildi.

Kaynak: ANKA