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Kremlin: Putin ile Trump, İran ve Ukrayna'daki durumu telefonda görüştü

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Rusya Devlet Başkanı Putin ile ABD Başkanı Trump, telefon görüşmesinde İran, Basra Körfezi ve Ukrayna'daki durumu ele aldı. Görüşmede ayrıca ABD'li yetkililerin Rusya'yı ziyaret edeceği belirtildi.

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile ABD Başkanı Donald Trump'ın, yaptıkları telefon görüşmesinde İran, Basra Körfezi ve Ukrayna'daki durumu ele aldıkları bildirildi.

Kremlin Dış Politika Danışmanı Yuriy Uşakov, başkent Moskova'da gazetecilere yaptığı açıklamada, Putin ile Trump arasında telefon görüşmesi yapıldığını belirtti.

Görüşmenin yaklaşık 1 saat sürdüğünü ve "samimi" olduğunu aktaran Uşakov, Putin'in, Trump'ın 80. yaşını kutladığını, Trump'ın da Putin'i 12 Haziran'da kutlanan Rusya Günü için tebrik ettiğini söyledi.

Uşakov, Putin'in, Trump'ın eşi Melania Trump'ın Rus ve Ukraynalı çocukların aileleriyle kavuşması sürecindeki rolünü takdir ettiğini dile getirdi.

İki başkanın telefon görüşmesinde, uluslararası durumu ve Rus-Amerikan ilişkilerini ele aldıklarını ifade eden Uşakov, şunları kaydetti:

"Görüşmede, ABD ile İran arasında hazırlanan memorandumla ilgili durum ele alındı. Trump, İran'la anlaşmaya yakın olduklarını ve yapılan müzakere sonuçlarının bugün bildirileceğini umduğunu dile getirdi. Trump, anlaşmaya giden yolun dikenli olduğunu, bu süreçte çok engelin bulunduğunu, bu engellerin sadece İran yönetiminden kaynaklanmadığını, neticede Amerikalı müzakerecilerin girişimlerinin, Pakistanlı ve Katarlı arabulucuların desteğiyle sonuç verdiğini söyledi."

Trump'ın Rusya'ya bu konuya ilgi göstermesinden ve yapıcı çözümlerin sağlanmasına yönelik tekliflerde bulunmasından dolayı minnettar olduğunu dile getirdiğini aktaran Uşakov, Rus tarafının İran konusundaki gelişmeleri memnun edici bulduğunu ve bu konuda ileride de çalışmaya hazır olduğunu vurguladığını belirtti.

"Trump, çatışmaların durdurulması gerektiğini tekrar vurguladı"

Uşakov, Putin-Trump görüşmesinde, Ukrayna'daki durumun da ele alındığı bilgisini paylaşarak, şu ifadeleri kullandı:

"Trump, çatışmaların durdurulması gerektiğini tekrar vurgulayarak, bu konuda Kiev ile Avrupalı ülkeleri ikna etmeye hazır olduğunu ve bunu yakında düzenlenecek G7 Zirvesi kapsamındaki temaslarında yapacağını söyledi. Trump ayrıca, çatışmaların mümkün olan en kısa sürede sonlandırması durumunda, bunun Rus-Amerikan ilişkilerinin inşa edilmesine yol açacağını belirtti."

Görüşmede, Ukrayna'nın Rus topraklarındaki sivil unsurlara saldırılar düzenlediğine dikkat çekildiğini aktaran Uşakov, "Bunun meselenin çözümü için engel olduğu vurgulandı. Putin, Kiev yönetiminin saldırı düzenleme yönündeki girişimlerinin, Ukrayna için kritik olan durumu değiştirmeyeceğinin altını çizdi. Avrupalılar ve (Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir) Zelenskiy durumun zıt olduğunu göstermeye çalışacak, çatışmaları uzatacak fikirler ortaya atacak." diye konuştu.

Görüşmede, Rus tarafının "Zelenskiy'nin Holokost trajedisini unutmaması gerektiğini" vurgulandığını, bu sözlerin Zelenskiy'e iletilmesinin istendiğini kaydeden Uşakov, "Eğer Zelenskiy, Rus lideriyle görüşmek istiyorsa Moskova'ya gelsin." dedi.

Kremlin Dış Politika Danışmanı Uşakov, Putin ile Trump'ın, ABD Orta Doğu Özel Temsilcisi Steve Witkoff ve Trump'ın damadı Jared Kushner'in en kısa zamanda Rusya'yı ziyaret edeceği konusunda mutabık kaldığını sözlerine ekledi.

Kaynak: AA / Dmitri Chirciu
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