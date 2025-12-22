Putin ile Paşinyan, Güney Kafkasya'da demir yollarının onarılması konusunu görüştü

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Ermenistan Başbakanı Nikol Paşinyan ile Güney Kafkasya bölgesinde demir yollarının onarılması konusunu ele aldı.

Kremlin Sarayından yapılan açıklamaya göre Putin ile Paşinyan, Rusya'nın St. Petersburg kentinde yapılan Bağımsız Devletler Topluluğu (BDT) üye ülke liderlerinin gayriresmi görüşmesi kapsamında bir araya geldi.

Görüşmenin basına açık kısmında konuşan Putin, Rusya-Ermenistan arasındaki ilişkilerin geliştiğini belirterek, "Birçok alanda planlarımız var. Lojistik alanında çalışabileceğimizi söylemiştiniz. Burada Ermenistan'ın sınırları dışına çıkan eski yolların yeniden inşası, yeni ulaşım bağlantılarının oluşturulması söz konusu." değerlendirmesinde bulundu.

Ermenistan Başbakanı Paşinyan da Güney Kafkasya bölgesinde gelişmelerin yaşandığını dile getirerek, "Ermenistan ile Azerbaycan arasındaki barış sürecine yönelik desteğinizden dolayı minnettarım." ifadesini kullandı.

Rusya'dan Ermenistan'a Azerbaycan üzerinden tren seferlerinin başladığına dikkati çeken Paşinyan, bunun tarihi bir olay olduğunun altını çizdi.

Paşinyan, bölgede demir yollarının onarılmasının önemini vurgulayarak, "Nahçıvan, Yeraskh ve Akhurik demir yolları, Ermenistan'ı Azerbaycan ve Türkiye ile bağlıyor." dedi.

Ermenistan ile ABD arasındaki ilişkilerin yapıcı olduğunu belirten Paşinyan, ABD ile "Zengezur Koridoru" olarak da nitelendirilen Uluslararası Barış ve Refah İçin Trump Rotası'nın (TRIPP) inşa sürecinin devam ettiğini kaydetti.