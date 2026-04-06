Putin: 2025'te 276 Yeni Katı Maden Yatağı Keşfettik

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, 2025 yılına kadar 276 yeni katı maden yatağının keşfedildiğini açıkladı. Ayrıca, 41 yeni petrol ve doğalgaz kondensat sahasının keşfi de dikkat çekti.

MOSKOVA, 6 Nisan (Xinhua) -- Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, 2025 yılında 276 yeni katı maden yatağı keşfettiklerini söyledi.

Putin, Jeologlar Günü vesilesiyle yayımladığı kutlama mesajında, söz konusu dönemde 41 petrol ve doğalgaz kondensat sahasının da keşfedildiğini belirtti.

Kremlin tarafından yayımlanan mesajda, Kuzey Kutup Bölgesi ve kıta sahanlığı projelerinin başarıyla uygulandığına dikkat çeken Putin, temel maden kaynaklarının yenilenmesini güvence altına aldıklarını ifade etti.

Rusya Başbakan Yardımcısı Dmitriy Patruşev mart ayı sonlarında yaptığı açıklamada, ülkenin 20 yılı aşkın bir aranın ardından ilk kez yeni lityum rezervleri keşfettiğini söylemişti.

Jeologlar Günü, Rusya'da jeologlar ile jeofizik ve jeokimya uzmanlarına yönelik bir tatil olarak kutlanıyor.

Kaynak: Xinhua
