Putin, Musk ile uydu temasını açıkladı, Rusya'nın Rassvet projesini anlattı

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Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, ülkesinin SpaceX'in kurucusu Elon Musk ile alçak yörüngeli uydu sistemleri konusunda yakın temas halinde olduğunu belirtti.

Putin, Moskova'da düzenlenen Rusya-Afrika Zirvesi kapsamında ziyaret ettiği sergide, ABD ile uzay alanındaki işbirliğine ilişkin açıklamalarda bulundu.

ABD ile siyasi anlaşmazlıklara rağmen işbirliğini sürdürdüklerini belirten Putin, "Amerikalı ortaklarımızla, Sayın Musk dahil, yakın temas halindeyiz. Çünkü yörüngede birbirimize engel olmamak, belirli bir disiplin ve düzeni korumak çok önemli." dedi.

Rusya Uzay Kurumu (Roscosmos) ve diğer Rus şirketlerinin de ABD'li ortaklarıyla çalışmaya devam ettiğini aktaran Putin, Rusya'nın Starlink'e benzer, "Rassvet" adlı alçak yörüngeli uydu sistemi geliştirdiğini söyledi.

Putin, "Elon Musk, dahi bir insan, gerçekten dahi. Onun yörüngede kaç uydusu var? 5 binden fazla. Biz ise henüz ilk adımları atıyoruz." ifadelerini kullandı.

Rassvet (Şafak), Rusya'nın iletişim ve uydu altyapısında dışa bağımlılığı azaltmaya yönelik önemli teknoloji projeleri arasında yer alıyor.

Kaynak: AA