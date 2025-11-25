Haberler

Putin, Kırgızistan'da Göçebe Kültürüyle Karşılandı

Putin, Kırgızistan'da Göçebe Kültürüyle Karşılandı
Güncelleme:
Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Kırgızistan Cumhurbaşkanı Sadır Caparov'un davetiyle Bişkek'e geldi. Uçak merdivenlerinden itibaren yerel motiflerle süslenmiş kırmızı halı serilerek karşılanan Putin, göçebe kültürünün sembolleriyle dokuz köşe çadırları ve folklor gösterileriyle karşılandı. Yarın iki ülke lideri arasında ikili görüşmeler planlanıyor.

Kırgızistan Cumhurbaşkanı Sadır Caparov'un daveti üzerine Bişkek'e gelen Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, göçebe kültürü ile karşılandı.

Putin'i, Manas Uluslararası Havalimanı'nda Kırgızistan Cumhurbaşkanı Caparov karşıladı.

Konuk için, uçak merdivenlerinden havalimanı binasının merdivenlerine kadar yerel desen ve motifleri bulunan kırmızı halı serildi.

Göçebe kültürünü yansıtan keçe çadırların kurulduğu halının her iki tarafında, askerlerin yanı sıra köpek ve kartal avcıları ile atlılar yer aldı.

Konukların geçişi sırasında folklor grubu da geleneksel müziği eşliğinde dans etti.

Kırgızistan Kültür, Enformasyon ve Gençlik Politikaları Bakanı Mirbek Mambetaliyev, göçebe kültürü hakkında bilgi verdi.

Kırgız sanatçılar da folklor grupların katılımıyla Kırgız ve Rus dillerinde küçük bir konser verdi.

Yarın, iki ülke lideri arasında ikili ve heyetler arası görüşmeler yapılacak.

Kaynak: AA / Nazir Aliyev Tayfur - Güncel
Otopsi raporu çıktı! İşte Böcek ailesinin ölüm nedeni

CHP lideri Özel: İstanbul Sözleşmesi'ni yeniden yürürlüğe koyacağız

