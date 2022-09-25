Putin'in seferberlik ilanıyla göreve çağrılan gencin ayakta bile duramadığı görüntü viral oldu

Rusya'nın 24 Şubat'ta Ukrayna'ya başlattığı savaşta istediği somut sonuçlara ulaşamaması sonrasında Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin kısmi askeri seferberlik ilan etti. Putin'in kararıyla toplam 300 bin yedek asker göreve çağrılırken internete düşen bir görüntüde orduya çağrılan askerlerden birinin ayakta durmakta zorlandığı ve pantolonu düşen bir arkadaşına yardım ettiği anlar yer aldı. Videoyu izleyenler "Putin'in bu askerlerle vay haline" yorumunda bulundu.

Rusya'nın Ukrayna'ya yönelik 24 Şubat'ta başlattığı saldırılar devam ederken, Rus lider Putin ülkede kısmi askeri seferberlik ilan edildiğini duyurdu. Putin, "Batı'ya söylüyorum, yanıt verecek çok sayıda silahımız var. Bu blöf değil" bu bir blöf değil" dedi. Putin, Ukrayna'nın Donbas, Zaporijya ve Herson bölgelerinin bağımsızlık kararlarını desteklediklerini söyledi.

300 BİN YEDEK ASKER ÇAĞRILACAK

Rusya Savunma Bakanı Sergey Şoygu, kısmi seferberlik kapsamında toplam 300 bin yedek askerin göreve çağrılacağını söyledi. Ukrayna'da Donbas, Herson ve Zaporijya'daki kontrolün tam sağlanması için kısmi seferberlik ilan edildiğine dikkat çeken Şoygu, cephe hattının 1000 kilometreden fazla olduğunu, böylece bu hattın gerisinde ve hat boyunca güvenliğin güçlendirileceğini bildirdi.

GÖREVE ÇAĞRILAN ASKERİN GÖRÜNTÜLERİ VİRAL OLDU

Rusya lideri Putin'in kısmi askeri seferberlik kararıyla binlerce yedek asker göreve çağrılırken internete düşen bir video ise büyük ses getirdi. Görüntülerde Putin'in kararıyla askere çağrılan gençlerden birinin ayakta bile durmakta zorlandığı ve pantolonu düşen bir arkadaşına yardım ettiği görülürken, videoyu izleyenler "Putin'in bu askerlerle vay haline" yorumunda bulundu.