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Putin'in nükleer hamlesi NATO'yu harekete geçirdi! Salı günü olağanüstü toplanıyor

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Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in nükleer doktrini imzalamasının ardından NATO harekete geçti. NATO'nun salı günü olağanüstü toplanacağı duyuruldu. Toplantıya Ukrayna'nın da katılacağı bildirildi.

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Biden yönetiminin Ukrayna'ya verilen uzun menzilli ATACMS füzelerinin Rusya topraklarına karşı kullanılabilmesine onay vermesinin ardından güçlenmiş nükleer doktrinin kararnamesini imzalamıştı.

KARŞI HAMLE

Putin'in hamlesi sonrası NATO harekete geçti. NATO'nun salı günü olağanüstü toplanacağı açıklandı. Toplantıya Ukrayna'nın da katılacağı bildirildi.

NE OLMUŞTU?

Rusya Devlet Başkanı Putin, 19 Kasım'da ülkesinin balistik füze saldırılarına uğraması halinde buna nükleer silahla yanıt verilmesine olanak tanıyan doktrini onayladı.

Yeni doktrinde, bir ülkenin, nükleer silah sahibi başka bir ülke desteğiyle Rusya topraklarına balistik füze saldırısında bulunması durumunda Rusya'nın nükleer yanıt vermesine olanak tanınırken, insansız hava araçları veya savaş uçaklarıyla yapılan saldırılar da bu kapsama alındı.

Rusya'ya "bir ittifak üyesi tarafından saldırganlık yapılması" da yine nükleer yanıt verilebilecek bir gelişme şeklinde tanımlanırken, söz konusu ülkenin bağlı olduğu tüm ittifak üyeleri da olası saldırganlığın tarafı sayılacak.

Moskova'nın adımı, ABD yönetiminin, Ukrayna'ya, temin ettiği uzun menzilli Kara Taktik Füze Sistemleri (ATACMS) füzelerini sınırlı şekilde Rusya topraklarında kullanma imkanı tanıyacak izni verdiği iddialarının ardından gelmişti.

Putin'in nükleer hamlesi NATO'yu harekete geçirdi! Salı günü olağanüstü toplanıyor
Olgun Kızıltepe
Olgun Kızıltepe
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Yorumlar (13)

Haber YorumlarıBud Spencer:

Ukrayna başkanı kadar boş bir teneke görmedim. Hepiniz toplansanizda istediğiniz kararı versenenizde Putin ile baş edemezsiniz. Adam akıllılık ve ön görü konusunda hepinizi üst üste koyup cebine indirir. Eski 10 nr bir ajan olduğunu unutuyorsunuz ABD uşakları

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Haber Yorumlarıvatandaş:

Türkiyenin bu savaşda olmasını istemiyorum. bu bizim savaşımız değil.

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Haber YorumlarıMehmet Ikbal:

vaziyet alın ortalık fena karışacak:)

Yorum Beğen41
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Haber YorumlarıLevent Bülent:

CESUR DÜRÜST KORKUSUZ GERÇEK BİR VATANSEVER...ATATÜRKÜN GÜNÜMÜZ DÖNEM ÖRNEĞİ

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Yorum Beğenme17
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Haber YorumlarıHüseyin Kayar:

Nato'nun bir tarafları tutuştu NATO ON FİRE??

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Haber YorumlarıCafer KILIÇ:

Amerika ortalığı karıştırıyor ondan sonra vaziyet alıyor

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Haber YorumlarıEmir Güler:

RUSYA TEK SİZ HEPİNİZ YİNEMİ BAMYAA

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Haber YorumlarıMuharrem Şahin:

Uzay istasyonuna 2.5 ton kargo gönderi , akıllı adam ilk orayı patlatıcak

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Haber YorumlarıVATOZZ:

Barbekü ızgara mı yapacaksınız:) Anladım çerez çemberez yerli malı haftası:)

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Haber Yorumlarıvolkan yucebas:

oyle bir çernonil düsünun ukraynanin yüz ölcümü kadar rusya hamle yaparsa dunyanin ceregi uyuz yıllar gaz maskesiyle sosyallesicek

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