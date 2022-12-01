Putin'e bak sen! Türkiye'nin kara harekatıyla vuracağı teröristlere destek için sınıra asker yığdılar

İstiklal Caddesi'nde 6 vatandaşımızın hayatını kaybettiği terör saldırısının ardından Türkiye, Suriye'ye kara harekatı için güçlü mesajlar verirken sınırda dikkat çeken bir gelişme yaşandı. Fransız basını, Rusya'nın Türkiye-Suriye sınırına çok yakın noktalara askeri destek gönderdiğini ve İran ile birlikte Türkiye'ye karşı bir konum aldığını öne sürdü. Türkiye sınırına 15 kilometre uzaktaki Tel Rıfat'ta yaşayanlar da Fransızların gündeme getirdiği iddiayı doğruladı.

Türkiye ile Suriye arasında gerilim her geçen gün artarken, tansiyonu yükseltecek bir hamlenin ise Rusya'dan geldiği öne sürüldü.

SINIRA ASKERİ DESTEK GÖNDERDİLER

Fransız haber ajansı AFP'ye konuşan kaynaklar, Rusya'nın Türkiye-Suriye sınırına çok yakın noktalara askeri destek gönderdiğini öne sürdü. AFP, bu iddiayı bölgede yaşayanlara ve bazı kuruluşlara dayandırdı.

RUS ASKERLERİNİN BÖLGEDE OLDUĞUNU KAYDETTİLER

Kaosun ve şiddetin bitmek bilmediği Suriye'de İran ile birlikte Ankara'nın karşısında konumlanan Rusya'nın Halep'in kuzeyine askeri destek gönderdiği belirtildi. AFP'ye konuşan Tel Rıfat'ta yaşayanlar, Rus askerlerinin bölgede olduğunu söyledi.

"KÖYDEKİ YOLLARA BARİKAT KURDULAR"

Türkiye sınırına 15 kilometre uzaktaki Tel Rıfat'ta yaşayanlar, "Rus güçleri yakınlardaki köyde yollara barikat kurarak Türk güçleri ve Ankara'ya destek veren Suriyelilerle mesafe koydu" açıklamasını yaptı.

HAVA ÜSSÜNE DE DESTEK GÖNDERDİLER

Tel Rıfat'ta Türkiye'nin de desteklediği Suriyeli gruplar bölgenin kuzeyini kontrol ederken Rusya destekli Suriyeliler ise güney bölümlerini kontrol ediyor. Merkezi İngiltere'de bulunan Suriye İnsan Hakları Gözlemevi de Rus askerlerinin Şam yönetimi kontrolündeki Tel Rıfat yakınlarındaki hava üssünde de sayılarını artırdığını aktardı. Gözlemevini yöneten Rami Abdel Rahman, AFP'ye konuştu. Rahman, "Rusya'nın bölgeye destek göndermesi Türkiye'nin operasyonunu durdurmak ya da yavaşlatmak için atılmış bir adım olabilir" dedi.