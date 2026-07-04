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Putin, Trump'ı ABD'nin bağımsızlık yıl dönümünde kutladı

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Rusya Devlet Başkanı Putin, ABD Başkanı Trump'a bağımsızlığın 250. yılı dolayısıyla tebrik telgrafı gönderdi. Putin, Moskova ile Washington arasında yapıcı, eşit ve karşılıklı yarar sağlayan ilişkilerin kurulmasının uluslararası toplumun çıkarlarına uygun olduğunu vurguladı.

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, ABD Başkanı Donald Trump'ı ülkesinin bağımsızlığının 250. yılı dolayısıyla tebrik ederek, Moskova ile Washington arasında yapıcı diyaloğun sürdürülmesi gerektiğini belirtti.

Kremlin Sarayı'ndan yapılan açıklamaya göre, Putin, Trump'a ABD'nin bağımsızlık yıl dönümü dolayısıyla telgraf gönderdi.

Putin, telgrafında, ABD Bağımsızlık Bildirgesi'nin imzalanmasının yalnızca ülkenin kuruluşunun başlangıcını oluşturmadığını, dünya tarihinde de önemli bir dönüm noktası teşkil ettiğini vurguladı.

Rusya'nın o dönemde, Kuzey Amerika'daki kolonilerin İngiliz yönetiminden bağımsızlık mücadelesini desteklediğine işaret eden Putin, Rusya ile ABD'nin iki dünya savaşında müttefik olarak Naziliğe karşı birlikte mücadele ettiğini ifade etti.

İki ülkenin dünyanın en büyük nükleer güçleri olarak küresel güvenlik ve istikrarın sağlanmasında özel sorumluluk taşıdığının altını çizen Putin, "Moskova ile Washington arasında yapıcı, eşit ve karşılıklı yarar sağlayan ilişkilerin kurulmasının yalnızca halklarımızın değil, tüm uluslararası toplumun çıkarlarına uygun olduğuna inanıyorum." değerlendirmesinde bulundu.

Kaynak: AA / Emre Gürkan Abay
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