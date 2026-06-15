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Putin, Çin Devlet Başkanı Şi'nin doğum gününü kutladı

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Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Çin Devlet Başkanı Şi Cinping'in doğum gününü kutlayarak, iki ülke arasında yapıcı diyaloğun süreceğini ve stratejik işbirliğinin önemini vurguladı.

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Çinli mevkidaşı Şi Cinping'in doğum gününü kutlayarak, Çin ile yapıcı diyaloğu sürdüreceklerini belirtti.

Kremlin Sarayı'ndan yapılan açıklamaya göre, Putin, Şi'ye doğum günü dolayısıyla telgraf gönderdi.

Putin, telgrafında, Şi liderliğindeki Çin'in, ekonomi, bilim ve teknoloji alanlarında büyük başarılara imza attığını ve uluslararası alanda pozisyonunu güçlendirdiğini kaydetti.

Rusya ile Çin arasında sağlanan anlaşmaların, kapsamlı ortaklık ve stratejik işbirliği için büyük öneme sahip olduğunu vurgulayan Putin, "Halklarımızın yararı için adil ve demokratik çok kutuplu dünya düzeninin inşa edilmesi amacıyla yapıcı diyaloğu ve ortak çalışmaları sürdüreceğiz." ifadesini kullandı.

Kaynak: AA / Dmitri Chirciu
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